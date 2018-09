© RTL-Archiv

Déi läit quasi am Häerz vun der Stad.

Am Fréijoer ass een an dat schmockt Haus erageplënnert. Fir den neie Bâtonnier Me François Kremer ass et impressionnant, do virun de Fotoe vun all de Cheffe vum Stater Barreau vu bis elo ze sëtzen. Et si bal just Männer op deene Fotoen... bis ewell waren nëmme 5 Frae Bâtonnier. Dat wier awer net de Grond, dass d'Valérie Dupong sech presentéiert fir de Successeur ze ginn, wann de François Kremer an 2 Joer ofdankt. Ma et hätt ee gemengt, et wier déck Zäit, dass emol nees eng Fra un d'Commandë kënnt, sou nach de Maître François Kremer.





De Me François Kremer



De Bâtonnier wär net eleng, mä géif d'Dagesgeschäfter zesumme mat sengem Virgänger a sengem Successeur leeden. Dozou gehéieren z.B. Arbitragen tëscht an Disziplinaraffäre géint Affekoten. De Moment sinn iwwregens ronn 2.700 Affekoten um Stater Barreau ageschriwwen.

Den neie Chef vum Stater Barreau huet sech fir d'Joer 2018/2019 iwwregens 6 Haaptaufgaben op de Fändel geschriwwen, dorënner de Respekt vun den Deontologieregelen, d'Verdeedege vum Beruffsgeheimnis an d'Effikassitéit vun der Justiz.