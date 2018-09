Déi Persounen, déi un dëser Aarbecht intresséiert sinn, mussen an ee Walbüro goen, deen am Virfeld bestëmmt gëtt, fir déi offiziell Resultater iwwert Telefon un d'TNS ILRES weiderzeleeden.Den Enquêteur muss de 14. Oktober 2018 vun 13.30 Auer u bei de Wahlbüro goen, deen him zougewise gouf, an déi offiziell Publikatioun vun de Resultater vun dësem Walbüro ofwaarden, déi am Laf vum Nomëtteg oder am Ufank vum Owend annoncéiert ginn. Nodeems d’Resultater vun dësem Büro annoncéiert goufen, muss den Enquêteur direkt bei TNS ILRES uruffen, fir déi Resultater ze kommunizéieren.Fir all Enquêteur gutt op dëse Projet virzebereeden, gëtt eng Informatiounsversammlung an der Woch virun de Walen ofgehalen, un där all Enquêteur deelhuele muss. Déi genau Detailer ginn nach kommunizéiert.D'Remuneratioun ass 125 Euro a begräift folgend Prestatioune mat an:- Den Deplacement an d’Zäit fir d’Informatiounsversammlung um Siège vun der TNS ILRES.- Den Deplacement, fir sech an den Walbüro ze beginn.- D’Prestatioun vum 14. Oktober 2018: D'Waarden op déi offiziell Resultater an d'Kommunikatioun vun de Resultater un TNS ILRES.Et gëtt versicht, esou wäit et méiglech ass, den Enquêteuren e Walbüro zouzeweisen, deen no un hirem Wunnsëtz ass.