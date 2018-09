Geriicht/Reportage Eric Ewald



Den Haaptbeschëllegte war d'viregt Woch Affer am Prozess ëm e versichten Doutschlag, am August 2014, zu Esch; déi heiten an d'nächst Woch ass hien ee vun am Ganze 6 Ugekloten an engem Prozess wéinst v.a. Séquestratioun!

De Männer vun tëscht 27 an 33 Joer, vun deenen haut een net ugetrueden ass, ginn eng hallef Dosen Tëschefäll am Zäitraum 2012 bis 2016 virgehäit. Sou laang huet d'Leidenszäit vun engem Mann vun haut 28 Joer gedauert, deen déi Zäit d'Zilscheif vun de Beschëllegte war .

Den 1. vu 4 Haaptvirfäll geet op Summer 2012 zréck: 3 Ugeklote kréie virgeworf, d'Affer du sequestréiert, gefesselt, mat engem Buschmesser a mat engem Streckeisen - dat u war an no bei de plakege Réck gehale gouf - menacéiert ze hunn. D'Beschëllegt solle versicht hunn, him 20.000 € ofzeknäppen; um Enn solle si 3.000 € an e Pond Marihuana matgoe gelooss hunn.

Zum zweeten Tëschefall koum et Enn 2014: 4 vun den Ugeklote gëtt eng weider Sequestratioun vum Mann reprochéiert; nieft deem goufen nach en deemools 24 Joer ale Mann an eng 25 Joer al Fra mat enger Waff bedreet. D'Haaptaffer hat d'Waff widdert de Kapp gehalen a gesot kritt, hie géif mat an de Bësch geholl an do ëmbruecht ginn; d'Waff gouf him och op de Kapp geschloen. Deen Dag soll hien ë.a. zwee Kilo Marihuana an 8.000 € ofgeholl kritt hunn.

Beim 3. Virfall, Ufank 2015, solle 4 Beschëllegt de Mann sequestréiert hunn, zesumme mat engem Mann vun deemools 24 Joer. D'Haaptaffer hat e Messer widdert d’Strass gehale kritt; déi Kéier sollen ë.a. eng Playstation, zwou Kette vun am Ganze ronn 6.750 € an tëscht 200 a 700gr Marihuana matgoe gelooss gi sinn.

De 4. a leschten Tëschefall an deem Sënn ass zwee Deeg drop geschitt, wéi 3 Ugekloten en dee Moment 24 Joer ale Mann iwwerfall hunn, dee grad mat sengem Hond spadséiere goung. Hie gouf geschloen, mam Messer gepickt, an en Auto gezunn a soll och mat enger Ceinture gewiergt gi sinn; duerch d’Foltere vun deem Mann sollt d'Haaptaffer dozou forcéiert ginn, fir Suen erauszeréckelen.

Dëse Prozess soll bis um Mëttwoch 8 Deeg daueren.