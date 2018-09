© MESR

Dat geet aus de Chiffere vum Héichschoulministère ervir, déi en Dënschdeg verëffentlecht goufen.

Am ganze goufen 117 Milliounen Euro Bourssen ausbezuelt, 91 Millioune goungen u Residenten, 26 Milliounen un Net-Residenten.

D’Studenten aus dem Grand-Duché ginn nach ëmmer am Léifsten an Däitschland studéieren, do hannendru Lëtzebuerg, d’Belsch a Frankräich. Beléiftste Studierichtung bleift Ekonomie.



Offiziellt Schreiwes

Présentation du bilan des aides financières de l'État pour études supérieures attribuées lors de l'année académique 2017/2018 (25.09.2018)

Communiqué par: ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Le mardi 25 septembre 2018, Marc Hansen, ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, avait invité à la traditionnelle conférence de presse pour la rentrée académique 2018/2019.

Le ministre a fait le bilan sur les aides financières attribuées au cours de l'année académique écoulée et a présenté les chiffres clés 2017/2018 de l'enseignement supérieur au Luxembourg.

31.174 étudiants ont introduit une demande pour une aide financière de l'État, dont 18.853 demandes d'étudiants résidents et 12.321 demandes d'étudiants non-résidents. 117,4 millions d'euros d'aides ont été accordées sous forme de bourses et 199,1 millions d'euros sous forme de prêts.

En 2017/2018, le pays d'études préféré des étudiants résidents était l'Allemagne (4.525 étudiants), suivi du Luxembourg (3.723 étudiants) et de la Belgique (3.479 étudiants). De même que les années précédentes, les villes universitaires étrangères les plus prisées par les étudiants résidents se situent dans un rayon relativement proche du Grand-Duché, la ville la plus fréquentée étant Bruxelles avec 1.287 étudiants. Pour ce qui est du domaine d'études, l'économie reste la matière de prédilection des étudiants. S'agissant du niveau d'études, 12.734 étudiants résidents étaient inscrits au premier cycle menant au «bachelor», 4.233 au deuxième cycle menant au «master» et 302 au troisième cycle menant au doctorat.

Marc Hansen a présenté ensuite les chiffres clés des formations menant au BTS (brevet de technicien supérieur). Dans les 25 formations de niveau BTS proposées en 2017/2018 au Luxembourg, on comptait 763 inscriptions.

En ce qui concerne l'Université du Luxembourg, 6.416 étudiants de 122 nationalités différentes étaient inscrits pendant l'année académique 2017/2018, ce qui constitue un nombre d'inscriptions quasi inchangé en comparaison avec les trois dernières années académiques.