Prioritär ass fir den OGBL, dass déi ëffentlech Déngschtleeschtungen am Land ofgeséchert a gestäerkt ginn, grad wéi dass, "d'Patten ewechgelooss gi vun der solidarescher Sozial-Versécherung". Et wier een och leider nach ëmmer wäit ewech vu Steiergerechtegkeet a vun uerdentleche Léin, an Zäiten, wou d'Produktivitéit am Land héich ass.

Frou weist sech den onofhängege Gewerkschaftsbond, dass quasi all d'Parteien hire Message a Punkto Index verstan hätten, fir do d'Fangeren ewechzeloossen. Just Déi Gréng hätten zu deem Punkt näischt an hirem Walprogramm stoen, wat een am Siège zu Esch net ka verstoen. Et wier jo nach Zäit bis zu de Walen, dass d'Koalitiounspartei dozou kloer Stellung bezitt.