Wéinst engem Verdacht op Listeriose beim Produit "Pizza Chorizo et Poivrons" huet de Cora eng Réckruffaktioun lancéiert.

Mëttlerweil ass de Produit aus de Rayonen erausgeholl ginn, ma et sinn awer e puer Produite verkaf ginn.

Offiziellt Schreiwes

Les magasins CORA viennent d'informer les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises du rappel du produit suivant dû à la présence possible de Listéria.

L'intoxication alimentaire causée par Listéria peut provoquer la maladie listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines. Les personnes qui auraient consommé le produit mentionné ci-dessous et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.

Entretemps, le produit a été retiré de la vente par le distributeur mais une partie a été vendue au consommateur final.

Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises demandent aux consommateurs de ne pas consommer le produit en question et de le rapporter aux magasins concernés.

Nom: Pizza Chorizo et Poivrons

Marque CORA

Unité: 450gr

Date limite de consommation: 20/09/2018, 25/09/2018, 01/10/2018, 04/10/2018

À ce jour, seulement le produit mentionné ci-dessus avec les dates de durabilité indiquées est concerné. Tous les autres produits ne sont pas concernés.

Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter:

Division de la sécurité alimentaire

Tél. : (+352) 247-75625

E-mail: secualim@ms.etat.lu

ou consulter le site: www.securite-alimentaire.lu