Et wieren zwee dynamesch Jore gewiescht an deene vill erreecht konnt ginn.

Dat sot um Dënschdeg d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg op der Bilanspressekonferenz vum Naturpark Mëllerdall.





Déi 12 Gemenge wäre kulturell an ekonomesch besser ënnertenee vernetzt. D'Nohaltegkeet stéing am Mëttelpunkt. An déi 8 Mataarbechter vum Naturpark schaffen den Ament nach emseg drun, dass de Mëllerdall de Label als Geopark vun der UNESCO kritt.

D'Schafung vun engem klengen Ausstellungsraum ass zum Beispill eng vun de Mesuren, fir der UNESCO hir streng Critèren z'erfëllen. De klenge Raum zu Beefort ass den Ament nach e bëssen trist, doru änneren och déi vereenzelt giel a rout Plättercher tëscht de ville Groen näischt. Ma d'Expo ass an der Maach an ëmmerhin: d'Häerzstéck steet schonn do. Eng eege konzipéiert dräidimensional, an interaktiv Maquette.



Déi topographesch Kaart huet och en pädagogesche Charakter. Viru ronn engem Joer huet de Mëllerdall nämlech seng Kandidatur gestallt, fir vun der Unesco de Label vum Global Geopark ze kréien. De Jury kuckt do nieft de geologesche Partikularitéite virun allem och op d'Vermaartung, d'Geschicht an dat edukatiivt Potenzial vun der Regioun, erkläert d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. Am Summer waren 2 Experten hei. Déi zwee Experte koumen aus Finnland a Japan.



D'Equipp vum Naturpark war mat hinne ronderëm gefuer. Si ware ganz beandrockt. Deemno ass een ganz optimistesch dass déi zwee Spezialisten eng gutt Expertise verfaassen. Um Enn decidéiert awer den UNESCO-Conseil. Am Fréijoer weess ee méi. Nieft der Renommée huet esou ee Label awer nach en anere Virdeel, erkläert d'Birgit Kausch. Finanziell bréngt et näischt, mee et ass eng Motivatioun, datt ëmmer wedier un der Regioun geschafft gëtt, well de Label ass 4 Joer muss frësch ugefrot ginn.

Esou géif een sécher evitéieren, dass d'Regioun stagnéiert.

Ofgesi vun deem gemeinsamen Zil wär de kulturelle Patrimoine vum Naturpark besser an d'Vitrinne ze stellen, betount d'Ëmweltministesch. Genee ewéi och d'Geschicht an eben d'Geologie: mat der Maquette an engem Animatiounsfilm. Méi enk zesummeréckele missten d'Gemengen aus der Regioun och an ekonomesche Froen. Konkret: fir eng gemeinsam an duerchduecht Planung vu méiglechen Aktivitéitszonen.



Apropos Problemer evitéieren: Zesumme mam Ministère gouf eng Konventioun fir de Waasserschutz am Naturpark Mëllerdall ënnerschriwwen. Déi 12 Gemengen aus der Regioun si Signataire.



Die Ministerin für Umwelt, Carole DIESCHBOURG, und der Präsident des Natur- und Geopark Mëllerdall, Camille HOFFMANN, luden zu einer Pressekonferenz ein, um die Ergebnisse der wichtigsten Projekte sowie neue didaktische Angebote im Rahmen des Geoparks vorzustellen.

Nach der Begrüßung durch den Präsidenten des Natur- und Geoparks, Camille Hoffmann, ging die Ministerin für Umwelt, Carole Dieschbourg, gleich auf die Ergebnisse der wichtigsten Projekte ein. In der Tat konnte seit der Gründung des Naturparks im März 2016 bereits viel erreicht und umgesetzt werden. Das Projekt zum Erhalt der Streuobstwiesen (Bongerten) und alten Obstsorten war eines der ersten. Das Pflanzen junger Obstbäume und das regelmäßige Schneiden der alten Bäume sollen helfen, diese besonderen Elemente unserer Kulturlandschaft vor dem Verschwinden zu retten. Dieses Thema ist eng mit dem der regionalen Produkte verbunden. Für diesen Bereich wurde kürzlich eine neue Mitarbeiterin eingestellt. Sie ist in den drei Naturparks tätig, um die regionalen Produzenten zu unterstützen. Dies sei ein Beispiel, betonte Carole Dieschbourg, wie die Naturparks bereits jetzt eng zusammenarbeiten.

Internationale Projekte

Die internationale Zusammenarbeit wird durch europäische Projekte gefördert. Ein INTERREG VA Projekt zum Erhalt der Trockenmauern wird derzeit mit französischen und belgischen Naturparks umgesetzt. Workshops, um dieses alte Handwerk zu lernen, erfreuen sich großer Beliebtheit.

Der Klimaschutz gehört sicherlich zu den wichtigsten Arbeitsgebieten. Derzeit wird im Rahmen eines europäischen LIFE Projektes (ZENAPA) an einer Strategie gearbeitet, wie Biomasse und andere erneuerbare Energien zukünftig besser genutzt werden können und somit die Eigenversorgung der Region stärken. Auf diese Weise ließen sich die zukünftigen Herausforderungen besser meistern, so die Ministerin.

Im November 2017 bewarb sich der Natur- und Geopark Mëllerdall für das UNESCO Global Geopark Label. Dank langjähriger Vorarbeiten im Rahmen von LEADER-Projekten konnte die Kandidatur in Rekordzeit eingereicht werden. Im Juli 2018 besuchten zwei Repräsentanten der UNESCO die Region, um die Bewerbung vor Ort zu evaluieren. Im Frühjahr 2019 wird die UNESCO ihre Entscheidung fällen und bekannt geben. Die Ministerin unterstrich u.a. die Wichtigkeit des internationalen UNESCO Labels für die touristische Vermarktung der Region.

Stärkung der lokalen Wirtschaft

Darüber hinaus ging die Ministerin auf das „Holz vun hei“ Projekt, das u.a. zusammen mit der Natur- und Forstverwaltung umgesetzt wird. In diesem Projekt geht es darum die lokale Verarbeitung und Verwendung von Holz aus den Wäldern der Region zu stärken und auf diesem Weg die regionale Wertschöpfung zu erhöhen. Dieses Projekt zeige deutlich, so die Ministerin, dass die Missionen eines Naturparks weit über die des Naturschutzes hinausgehen. Ein weiteres nennenswertes Projekt im wirtschaftlichen Bereich sei die Entwicklung von Aktivitätszonen (zones d’activités économiques).

Auch das kulturelle Erbe sei ein wichtiger Bestandteil in einem Naturpark. Während in der Kulturlandschaft bereits in den Bereichen Streuobstwiesen und Trockenmauern viel geschehe, so die Ministerin, solle auch stärker für das gebaute Erbe sensibilisiert werden. Letztlich bedankte sich die Ministerin bei den Mitarbeitern und Mitgliedsgemeinden sowie allen Akteuren für ihre Arbeit und hohe Dynamik.

Der Geopark und die neuen didaktischen Angebote

Birgit Kausch betonte gleich zu Beginn, dass die Zielsetzungen eines Naturparks und eines Geoparks identisch sind und es bei beiden Konzepten darum ginge, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern – deswegen ist die Region Natur- und Geopark. Beim Geopark steht zusätzlich das Thema Geologie und die Sensibilisierung dafür im Mittelpunkt. Danach stellte Birgit Kausch das neue Geländemodell der Region vor. Auf dieses Modell können mit Hilfe eines Projektors verschiedene Informationen zur Natur- und Geoparkregion projiziert werden, wie bspw. zur Geologie, zum Tourismus oder zum Naturschutz. Anschließend wurde ein weiteres neues didaktisches Angebot präsentiert: ein Animationsfilm zur geologischen Entstehungsgeschichte der Region realisiert von Nic und Marina Herber (Anubis Pictures). Im Zeitraffer zeigt der Film unter anderem wann Luxemburg und die Nachbarländer von einem Meer bedeckt waren und wie z.B. der Luxemburger Sandstein sowie die charakteristischen Schluchten und imposanten Felsen entstanden sind.

Zum Abschluss wurde die gemeinsame Konvention zur Koordination und Begleitung der Maßnahmenprogramme in den Wasserschutzgebieten (convention concernant la coordination et le suivi régional des programmes de mesures en zone de protection autour des captages d’eau potable par un «animateur ressources eau potable») unterschrieben und Camille Hoffmann bedankte sich bei der Ministerin für Ihre tatkräftige und starke sowie finanzielle Unterstützung des Natur- und Geoparks.