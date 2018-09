Kuerz viru 15 Auer e Méindeg sinn zwee onbekannt Männer an d'Lokal eragaangen an hunn un de Spillautomate gezockt. Béid Männer hu gewonnen an hu sech ausbezuele gelooss. Dono hu si d'Affer no hirem Handy gefrot, fir eemol ze telefonéieren, allerdéngs krut d'Fra hiren Handy net méi erëm an d'Männer hu weider un den Automate gespillt.Op eemol huet ee vun de Männer sech ëmgedréint an huet no Geld gefrot. D'Caissière huet fir d'éischt nach gemengt, de Mann géing de Geck maachen, ma laang sollt dës Illusioun net unhalen, well kuerz drop huet den Onbekannten eng Waff erausgeholl an huet op een Neits Geld gefuerdert.D'Fra hat Angscht an huet den zwee Männer alles ginn, wat an der Keess dra war. Doropshi sinn d'Männer geflücht. Ob et sech ëm eng richteg Waff gehandelt huet, ass net gewosst.Béid Männer waren tëscht 25 an 30 Joer al a koume wuel aus Osteuropa. Deen ee war ongeféier 1,80 Meter grouss, hat eng schwaarz Joggingsbox un, ee wäissen T-Shirt an eng donkelrout Jackett. Deen zweeten Onbekannten hat och eng schwaarz Joggingsbox un, esou wéi ee wäissen T-Shirt an eng schwaarz Jackett.