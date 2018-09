Kriminalitéit geet erof. An d’Onsécherheetsgefill? (25.09.2018) Eigentlech gëllt Lëtzebuerg als ee vun de sécherste Länner weltwäit a statistesch gesinn, ass d’Kriminalitéit déi lescht Joren och liicht zeréckgaangen.

Trotzdeem: an der Populatioun an deels an der Politik gëtt eng Verschlechterung vun der Sécherheetssituatioun empfonnt oder behaapt.

De Stater Garer Quartier gëllt als eng vun de brenzelege Plazen. Drogenjunkien, Prostitutioun a Leit ouni Daach iwwert dem Kapp gesäit een hei méi wéi an engem gewéinleche Wunnquartier.

Global gesinn, ass d’Kriminalitéit, d’Zuel vun den Delikter, zanter 2014 all Joer liicht erofgaangen, dat trotz Populatiounswuesstem a méi Beamten. Fir 2017 louch ee liicht iwwer 2011 mee ënner 2012.





Wouropper d’Onsécherheetsgefill zeréckzeféieren ass, dozou ginn et Hypotheesen. Terroristesch Attacken, repetitiv Medieberichter oder nach d’Sozial Reseaue kënnen dat Gefill verstäerken. Donieft gëtt et och d’Theorie vun de "Broken Windows": futtis Fënsteren, delabréiert Ëmstänn an enger Strooss, Offall, Graffitien.

D’Erfarung aus dem Ausland weist: Delinquenz an d'Ofschotten, déi zwee Phänomener verstäerke sech géigesäiteg.

Laut Etüde fille sech ironescherweis Fraen an eeler Leit méi onsécher wéi jonk Männer. Ironescherweis well jonk Männer statistesch am meeschte riskéiere Problemer ze kréien oder sech sichen ze goen. Dofir seet ee jo och, dat "subjektiivt" Onsécherheetsgefill.