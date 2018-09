© Claude Zeimetz

Si fuerdere méi Vertraue vun der Politik an der ganzer Gesellschaft an hire Beruff, fir datt nees méi Leit de Wee an den Enseignement wielen, Leit, déi souwuel am Fondamental wéi am Lycée batter gebraucht ginn.D'Vertrieder vun den Enseignantsgewerkschaften SNE a Féduse vun der CGFP hunn en Dënschdeg den Owend am Kader vun der offizieller Ouverture vun der Ausstellung Luxdidac nach emol hir politesch Fuerderunge virun de Chamberwahlen formuléiert.D'Parteie missten aus der Bildung eng Prioritéit maachen, sot de President vum Syndicat national des enseignants, Patrick Remakel, dee sech kategoresch dogéint ausgeschwat huet, datt den Enseignement fondamental fir Persounen opgemaach gëtt, déi net déi 3 Landessprooche kënnen. Och dierft de Certificat, fir ersetzen ze goen, net bradéiert ginn. Dem SNE no misst d'Qualitéit vun der ëffentlecher Schoul vun all de concernéierten Acteuren héichgehale ginn. Fir dat z'erreechen, plädéiert d'Gewerkschaft derfir, d'Formatioun op der Uni Lëtzebuerg op Masterniveau ze hiewen a se méi no un dat erunzeféieren, wat déi jonk Enseignanten duerno um Terrain wierklech brauchen. Schoulhale misst erëm zum Kärgeschäft vun de Schoulmeeschteren a Léierinne ginn an all Kand an der Schoul séier déi Hëllef kréien, déi et brauch.A wann d'Konditiounen nees stëmmen, géife sech vläicht och nees méi Jonker fir den Enseignantsberuff begeeschteren. An op déi Begeeschterung lauert den Terrain ganz ongedëlleg. Dem President vun der Proffegewerkschaft Féduse, Raoul Scholtes, no, wier carrement e "Flächebrand u Begeeschterung" néideg, fir d'Lächer am Secondaire ze stoppen. Virun dräi Joer wier een an der Mathe beispillsweis scho sou wäit gewiescht, datt een am Ausland no potenzielle Kandidate gesicht hätt, fir an de Lëtzebuerger Lycéeën Mathe ze halen.