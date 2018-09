X

De Max Koster, Manager vun der City Concorde



D'City Concorde wëll sech de 15. November mat iwwer 100 Geschäfter, Restauranten an engem Fitness méi dynamesch a modern presentéieren. Zil wier et, den éischten an eenzegaartege Lifestyle Center zu Lëtzebuerg an an der Groussregioun ze sinn. Wat dat konkret heescht? De Max Koster, Manager vun der City Concorde erkläert, dass si dem Client Lifestyle géingen ubidden an dass d'Clienten hire Lifestyle bei hinne kéinten ausüben. Si wéilten een direkten a perséinleche Kontakt mam Client hunn.

D'City Concorde zielt mat der Vergréisserung e Plus vu 5.000m2 fir Commercen. Et wëll ee sech, wat d'Butteker ugeet, awer och vun den anere Centre commercialen ënnerscheeden, an huet dofir och Commerçanten, déi bis ewell just an der Stad e Buttek haten, ugezu krut, dorënner och eng ganz Partie jonk Lëtzebuerger, wéi zum "Honey/Mustard", deenen hire Fokus op der skandinavescher Moud läit. D'City Concorde ass e Familljebetrib, deen 1974 gegrënnt gouf an antëscht an den Hänn vun der 3. Generatioun ass.