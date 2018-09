Hatespeech géint Skenderovic: Rep. Frank Elsen



Op Facebook gouf den LSAP-Politiker Jimmy Skenderovic mat Haasskommentarer viru Kuerzem vun engem Fake-User degoûtant diskriminéiert. An deene Kommentarer gëtt de Mann ënnert anerem vernannt an denigréiert. Donieft huet den onbekannten Notzer och eng Foto gepost, wou een 2 Leit gesäit, déi higeriicht ginn. De Jimmy Skenderovic, deen am Süden op der Lëscht steet, mécht dann och elo eng Plainte.

Dewar zudéifst schockéiert, wéi hien d'Hatespeech-Kommentare gelies huet. Besonnesch versteet hien net, wéi Leit esou eppes kënne schreiwen. Déi Persoun schéngt virun allem absolut kee Respekt ze hunn, ënnersträicht den LSAP-Politiker, dee sech gefrot huet, wéi en am beschte reagéiere sollt. Ma dat hei wier ze vill an dofir misst ee sech wieren.Et wéilt een dann och alles maachen, fir datt déi Kommentaren net verbreet ginn, esou de Jimmy Skenderovic weider. De President vun de jonke Sozialiste gëtt dobäi vu senger Partei ënnerstëtzt.Illegal oder Haass-Contenue kënne bei Facebook gemellt ginn. Intern gëtt da kontrolléiert, ob dës Contenuen zum Beispill géint Gesetzer verstoussen, esou. Doropshi gëtt decidéiert, ob d'Contenue weider op der Plattform bléiwen oder geläscht ginn. Well een um Internet mat Mënsche verbonnen ass, misst ee jidderee respektéieren, fuerdert Bee Secure. Dowéinst huet d'Plattform eng Helpline ageriicht, wou sech ënnert anerem Affer vun Diskriminéierunge kënne mellen. D'Debbie Plein betount, datt ee sech do gratis, individuell an anonym berode loosse kann.Tëscht Januar an August vun dësem Joer huet Bee Secure iwwregens eng 80 diskriminant Contenue gemellt krut. 42 vun deene goufen un d'Police weidergereecht. Bei Bee Secure kréien d'Leit awer och wichteg Tuyauen, fir sech besser ze protegéieren, mat op de Wee.Dewollt sech an der Affär Jimmy Skenderovic allerdéngs net prononcéieren. De Parquet intervenéiert virun allem dann, wann e vun der Police oder de concernéierte Leit informéiert gëtt. D'Incitation à la Haine gëtt dem Code Penal no iwwregens mat Strofen tëscht 251 an 25.000 Euro souwéi tëscht 8 Deeg an 2 Joer Prisong sanktionéiert. An deem Kontext huet de Parquet eleng zejoert eng 37 nei Fäll traitéiert.