Zanter 1984 gëtt et d'Réunion Européenne des Étudiants Luxembourgeois an ass zanterhier ee wichtegt Evenement fir Studenten aus dem Grand-Duché. Ongeféier 150 Studenten, déi am Ausland studéieren, kommen all Joer op d'REEL, fir sech iwwer verschidden Themen ze ënnerhalen, virun allem natierlech Sujeten, déi d'Liewe vu Studente concernéieren.D'REEL kann een als wichteg Plattform ugesinn, well d'Studenten hei d'Méiglechkeet kréien, fir vill verschidden Iddien auszetauschen.2018 war et schonns déi 34. Editioun vun der REEL an dës stoung zu Bréissel ënnert dem Thema Digitalisatioun.Organiséiert gouf si vum Bréisseler Studentclub zesumme mam Daachverband vun de Lëtzebuerger Studenteclibb, der Acel.