© Olidom Multimedia

"Dee Massaker op de Stroosse muss ophéieren!": Mat deene Wierder huet de Vertrieder vum Parquet en Dënschdeg den Owend um Stater Geriicht säi Requisitoire am Prozess ëm en déidlechen Accident, am Juni 2016, am Rond-point Raemerech zu Esch opgehalen.Ugeklot war e Mann vun haut 23 Joer, dee selwer schwéier gezeechent ass duerch den Accident. Den deemolege Chauffeur war vill ze séier a voll gefuer: Zwee Passagéier vun 20 an 38 Joer waren op der Plaz dout, hie selwer liewensgeféierlech an eng weider Persoun schwéier blesséiert. Fir de Vertrieder vum Parquet ass dem Chauffeur seng Schold ganz kloer.1,1 Promill Alkohol am Blutt a kuerz virum Accident 235 km an der Stonn um Tacho: Virun deem Hannergrond misst ee vun engem duebelen Homicide involontaire schwätzen, sou de Vertrieder vum Parquet, fir deen de Beschëllegten och nach midd war. Wéinst deene grave Feeler mat ganz grave Konsequenze sollten eng Prisongsstrof vu 4 Joer, mat eventuellem Sursis, eng Geldstrof, d'Confiscatioun vum Auto an e Fuerverbuet vu 5 Joer, ouni Sursis, gesprach ginn!Den Ugekloten, dee vun der Invalidepensioun lieft, konnt sech en Dënschdeg net un den Accident erënneren; säi leschte Souvenir wär den Nomëtte virdrun. Hien hätt d'Nuecht virdru geschafft, géif normalerweis keen Alkohol drénken an an de Limitte fueren; hie wéisst net, firwat hie sou séier gefuer wär, an hie géif d'Streck kennen.E Polizist, dee kuerz nom Accident sonndes moies op der Plaz war, sot, de Won wär komplett zerstéiert gewiescht. Eng knapp Stonn dono wären zwee Doudeger an zwee schwéier Blesséierter de Bilan gewiescht: D'Bäifuererin war aus dem Auto geschleidert ginn, an dat zweet Affer souz hannert dem Chauffeur.Deem anere Blesséierten no wär de Mann hannert dem Steier wuel ageschlof, wat och de Manktem u Bremsspuren erkläre géif, vun deem e Beamte vun der Police technique geschwat huet. Fir en Expert hätt d'Gefier tëscht 95 an 155km à l'heure drop gehat, wéi et de Bord vum Rondel ze pake krut; dobäi wären 107 km an der Stonn d'physikalesch Grenz, fir duerch de Rond-point ze kommen.Nodeems d'Me Fober, Affekotin vum Blesséierten, ronn 61.500 an e portugiseschen Affekot fir d'Elteren, d'Schwëster an d'Grousseltere vun der Bäifuererin ronn 615.000 € Schuedenersatz gefrot haten, huet de Me Richard, Affekot vum Beschëllegten, d'Vitess an den Alkoholtaux a Fro gestallt an dowéinst de Fräisproch fir säi Client gefuerdert!D'Me Sigwalt, Affekotin vun der Autosversécherung, huet hirersäits e "partage des responsabilités" an d'Diskussioun bruecht: De Passagéier am Won wär nämlech bewosst gewiescht, dass de Chauffeur midd war!