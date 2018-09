De Referendum am Réckbléck: Rep. François Aulner



Et war dee gréisste Fiasko vun der Regierung a ka sécherlech als Ufängerfeeler zeréckbehale ginn. E Réckbléck vum François Aulner.

Referendum - d'Titelen am Journal vum Jean-Marc Sturm



Eng jonk blo-rout-gréng Regierung wollt – mat vollem Elan, d'Fënsteren grouss opmaachen. An dem Vollek d'Wuert ginn: Auslännerwalrecht ënner Konditiounen, Walalter op 16 Joer erof a Limitéierung vu Ministermandater op 10 Joer ... An dunn ...

Referendum - de Xavier Bettel



Eng Iwwerraschung trotz Ënnerstëtzung vu Gewerkschaften, ONGen, Kulturzeen, Lëtzebuerger Wort, Kierch. Kee Grond deemools awer fir de Premier Xavier Bettel, fir de Kapp net héich ze halen ... oder et op d'mannst ze versichen ...

Referendum - de Marc Spautz



Vu Säite vun der Oppositioun gouf et bal Schadenfreude: d'CSV, hire President, de Marc Spautz, op alle Fall huet d'Demissioun vun der Regierung recommandéiert.

Referendum - Fred Keup vs Laura Zuccoli



Bei der Fro vum Auslännerwalrecht – déi dach dominant Fro vum Referendum – war d'Haaptargument fir den Nee, datt ee soll iwwert d'Nationalitéit fueren, fir d'Walrecht ze kréien. Nieft legitimmen Argumenter ginn et dann awer vill aner Erklärungen, wéi et konnt zum däitlechen "Nee" kommen.Eng Fonction publique, déi ëm hir Muechtpositioun baangt, oder nach e schlechten Timing: D'CSV- a gewëss DP-Wieler haten de "Coup" no de Walen 2013 nach net verdaut an d'Regierung hat mat hirem "Zukunftspak" der Bevëlkerung 500 Milliounen Euro Spuer- a Steiermesuren zougemutt. Dobäi kënnt nach Kouhandel mat der kathoulescher Kierch: jo. Am Fong sollt et beim Referendum och eng Fro ginn iwwer d'Trennung vu Kierch a Staat.An dobai koum och eng schwaach Campagne vun deenen, déi fir de "Jo" waren ... bescht Beispill: de Face-à-face op RTL tëscht dem Leader vum "NEE" Fred Keup an der ASTI-Presidentin Laura Zuccoli ...

Iwwer Sënn an Onsënn vun enger Erweiderung vum Walrecht gouf deemools vill debattéiert. D'aktuell Regierungsparteien traue sech net méi drun. Wat de Problem vum Demokratie-Defizit natierlech net léist.