"Mea culpa", sot den LSAP-Spëtzekandidat a Wirtschaftsminister Etienne Schneider en Dënschdeg den Owend an engem ëffentlechen Interview vu Reporter. Den Online-Magazin hat d'lescht Woch bericht, datt am Géigesaz zu deem, wat den Etienne Schneider e puer Mol behaapt huet, d'Firma Faye - déi eng Jugurtsfabrick zu Beetebuerg-Diddeleng plangt - keng 60 Milliounen Euro u Steieren déi lescht 2 Joer bezuelt huet, mä héichgerechent ronn 450.000 Euro.Hien hätt déi Zuel - déi dach däitlech iwwert der Realitéit läit - vu senge Servicer kritt an e Minister kéint net ëmmer all Zuel iwwerpréiwen, sou den Etienne Schneider. De Vizepremier huet awer e puer Mol betount, hie géing kengem dofir elo d'Schold ginn ... a wéi gesot: "Mea culpa."