Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Joël Detaille / RTL Radio Lëtzebuerg

"Mer kënnen et net acceptéieren, dass eis Polizisten ëmmer méi dacks agresséiert ginn. Dofir ass dat hei eng Mesure, déi derzou ka féieren, dass vill Situatiounen net méi eskaléieren."

Dat sot de Police-Minister Etienne Schneider e Mëttwoch de Moien am Kader vun der Presentatioun vun engem Pilotprojet vu Bodycams fir d'Police.

Ähnlech Projete bei eisen Noperen a Frankräich an an Däitschland hätte gewisen, dass duerch esou kleng Kameraen, déi Beamten um Kierper, meeschtens op der Schëller droen, vill méi quokeleg Situatiounen entschäerft hätte kënne ginn. Et wier deemno gläichzäiteg eng Schutzmesure fir de Polizist.

Den Ament gëtt dat Ganzt awer nach mat de Personalvertriedunge vun der Police ausgeschafft, ier dann e legale Kader fir dee Pilotprojet wäert opgestallt ginn, deen och dem Dateschutz-technesche Volet natierlech Rechnung muss droen.

Viraussiichtlech dierft dat Ganzt ufanks d'nächst Joer eréischt stoen, wou dann eng 6 bis 8 Beamten am Garer Quartier an der Stad mat deene Bodycams sollen an der Phas vum Pilotprojet equipéiert ginn.

Wéi eng Kameraen deen Ament an den Asaz kommen, a wéi déi genee Bestëmmunge wäerten ausgesinn, ass wéi gesot den Ament nach Sujet vun de juristeschen an operative Verhandlungen.

© Joël Detaille / RTL Radio Lëtzebuerg

Eng Demande vun de Beamten um Terrain wier awer kloer do, huet de Generaldirekter-adjoint vun der Police, den Donat Donven ënnerstrach. D'Aggressioune géintiwwer der Police géifen an de leschte Joren nämlech konsequent an d'Luucht goen.