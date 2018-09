Géint 6.30 Auer hat et zu Groussbus an der Baaschtnecherstrooss gerabbelt. En Auto war hei accidentéiert. 1 Persoun gouf blesséiert.

D'Ambulanz vu Réiden, den Asazzenter vu Groussbus an d'Police waren op der Plaz.Géint 7.20 Auer sinn zuan der Lëtzebuergerstrooss en Auto an e Moto net laanschtenee komm. Och hei gouf 1 Persoun blesséiert. Am Asaz waren d'Ambulanz vun Diddeleng, d'Asazzentere vun Diddeleng a Beetebuerg, grad ewéi d'Police.