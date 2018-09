VIDEO: Raiffeisen-Bilan Wuesstem am 1. Semester géint de generellen Trend

An engem schwieregen Ëmfeld vun nidderegen Zënsen an héije regulatoresche Käschte konnt d'Raiffeisebank am 1. Semester 2018 awer Wuesstem ze verzeechnen.

Vun RTL