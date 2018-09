Een Outil, mat deem Wunnengen an Haiser, déi eidel stinn an engem Online-Register opgeholl ginn. De But vun der Initiative ass, fir ze weisen, wou a wéi laang Logementer eidel stinn, déi eigentlech kéinte genotzt ginn.

Ee vun de Grënn, firwat ee sech 2014 mat der fréierer Logementsministesch Maggy Nagel drop gëeenegt huet, de Leerstandsmelder op Äis ze leeën, war, datt een deemools argumentéiert huet, et kéint ee bei de Gebaier net de Grond fir d’Eidelstoen ausmaachen. Dat soll elo bei der neier Versioun vum Leerstandsmelder awer aneschters sinn, erkläert den David Kieffer, ee vun de Responsabelen. D'Leit kënne kommentéieren, de Besëtzer ka sech mellen, fir ze soen, wat lass ass.



Et géif awer net drëms goen, d’Proprietairen ze veruerteelen, esou den David Kieffer. Mee fir Ursaachefuerschung ze bedreiwen. Datt sech Proprietairen awer attackéiert kéinte fillen, kann de jonke Mann novollzéien. Dat wier zu Lëtzebuerg net üüblech.



Zanter zwou Wochen ass d’Website nees online, si baséiert sech op den Donnéen, déi schonn 2014 gesammelt goufen. Ma déi sinn de Moment am Gaangen, aktualiséiert ze ginn. De Moment stinn 67 Logementer um Site, déi eidel stinn a vun de Bierger fotograféiert a gemellt goufen. Eent vun den eidele Gebaier sinn dann och, wéi den Zoufall et wëll, déi fréier Mauere vun der Administration des Bâtiments publics am Val Sainte Croix.



De Leerstandsmelder soll net nëmmen een Tool fir Statistiken iwwert eidel Gebaier sinn, mee och een Incentive fir d’Politik sinn fir z’agéieren.



Detailer iwwert de Leerstandsmelder fannt dir op www.leerstandsmelder.lu.