Les autorités alimentaires luxembourgeoises ont été alertées via le réseau d’alerte rapide européen (système RASFF) d’une teneur élevée en Aflatoxines et en Ochratoxine A dans du maïs à éclater.



Les aflatoxines sont des mycotoxines (toxines) produites par certaines espèces de moisissures Aspergillus qui se développent lorsque le degré de température et d’humidité est élevé. Les aflatoxines sont considérées comme génotoxiques et cancérigènes par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et peuvent être dangereuses à des consommations élevées et répétées.



L'ochratoxine A est une mycotoxine produite par les moisissures qui peut être présente dans différents produits tels que les céréales, le café, le riz et les raisins secs. La consommation répétée d’ochratoxine A est nocive pour la santé.



Le produit en question a été retirée de la vente dans les magasins Delhaize, Cactus, Massen au Luxembourg, mais une partie des stocks a été vendue.







Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus consommer le produit suivant :

Nom: Maïs à éclater Marque: Seeberger Catégorie: Céréales Unité: Emballages en 500 g Date limite de consommation: 31/01/2020 Numéros de lot: L435136, L437019, L437018, L435137