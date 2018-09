© Claudia Kollwelter

Dat sot d'LSAP de Mëttwoch de Moien am Kader vun enger Pressekonferenz iwwert de Gesondheets- an de Sozialsecteur. D'Grondphilosophie vun der sozialistescher Partei wier et, déi beschtméiglech Leeschtunge fir jiddereen ze erméiglechen an de Patient weider an de Mëttelpunkt ze stellen.





LSAP - Gesondheetssystem/Reportage Claudia Kollwelter



D'finanziell Situatioun wier excellent, seet de Sozialminister Romain Schneider. An déi géing nei Prestatiounen erméiglechen.



"Déi Prestatiounen, déi mer wëllen änneren, sinn déi, déi direkt u Famillje mat Kanner ginn, déi a chronesch Krankheeten investéiert ginn an schwéier Pathologien", esou de Romain Schneider.



Als LSAP wéilt een och an den nächste Joren eng ganz Partie Mesuren huelen, betount de Georges Engel: "Mir wäerten eng ganz Partie Gesondheetsberuffer unerkennen, dorënner den Osteopath, dee jo elo en Gesondheetsberuff ginn ass, andeem säi Remboursement vu senge Prestatioune vun der Krankekeess iwwerholl soll ginn."



Ee Punkt, deen an den Ae vun der LSAP misst an Zukunft ëmgesat ginn, ass dee vum Tiers Payant généralisé, eng Mesure, mat deenen een deene Leit entgéint kéim, déi finanziell net sou gutt do stinn: "Eiser Meenung no ass dat e Moyen, dee machbar ass. Dat gesäit ee jo bei den Apdikten an de Kinéen. D’Kritik, datt doduerch e Vertrauensverloscht tëscht Dokter a Patient kéim, loosse mer net gëllen, well d’Leit de Moment jo och Vertrauen zum Apdikter oder Kiné hunn", esou de Georges Engel weider.



A Punkto Pensioune wier een déi eenzeg Partei, déi kloer Aussoe géing maachen. Fir d'sozialistesch Partei kënnt et net a Fro, datt d'Pensioune gekierzt ginn an och net, datt de Rentenalter an d'Luucht gesat gëtt.



PDF: Den offizielle Communiqué vun der LSAP