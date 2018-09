De Lëtzebuerger Acteur aus dem Beräich vum digitale Vertraue schafft an Zukunft mam Grupp Tecnoinvestimenti zesummen.

Konkret iwwerhëlt d‘Filial InfoCert 50% vu Luxtrust fir 12 Milliounen €.

Den Numm Luxtrust bleift. D’Infrastrukturen an d‘Datenzentere bleiwen zu Lëtzebuerg.

Datt no Partner gesicht gëtt, wier eng logesch Suite an der Entwécklung vu Luxtrust, heescht et vun de Responsabelen.