Beieklau gëtt een ëmmer gréissere Problem (26.09.2018) Ëmmer méi Beienziichter hunn an de leschte Méint a Jore mam Problem vum Beieklau ze kämpfen.

Also Onéierlecher, déi déi komplett Vëlker, déi an hire Këschte setzen, einfach esou mathuelen. Fir de Michel Koch war dat eng dramatesch Noriicht, ewéi hie gewuer ginn ass, dass vu senger Beienzuuchtstatioun zu Wolz eng ganz Rëtsch Vëlker geklaut goufen.



Ganz fäerdeg konnten déi Onéierlech hir Aarbecht awer net maachen. Si goufe gestéiert an hunn en Deel vun de Beiekëschte komplett zerstéiert zeréckgelooss. Mee dat war awer net deen eenzege Fall, wou Onéierlecher sech un de Beie vergraff hunn.



Dëst Joer goufen eleng vu senge Vëlker knapps 10 Stäck geklaut. E Beiestack klauen, dat ass mëttlerweil och eng richteg Valeur. Well déi Beien, déi do dra sinn, goufen extra geziicht, fir géint d’Varoamilb resistent ze sinn. Déi Milb ass nämlech zu engem Deel fir d’Beiestierwen hei am Land verantwortlech.



Eng Kinnigin kascht ronn 200 Euro mat hirem Vollek. Fir de Michel Koch ass kloer, dass déi Onéierlech och Beienziichter sinn a sech genau an der Géigend auskennen. Well sos kann een näischt mat de Beien ufänken, wann een net déi néideg Materialien huet, fir sech dono ëm déi Insekten ze këmmeren. Vill kann ee géint déi Onéierlech awer net maachen.

Aspäre geet net, Iwwerwaachungskamera dierf een net ophänken a se verstoppen ass och just ganz schwéier méiglech.