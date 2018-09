Well de Schantje geschwënn um Viaduc oder op der Passerelle "Al Bréck", wéi d'Bréck och nach genannt gëtt, geschwënn ufänkt, muss eng Säit fir Vëlosfuerer a Foussgänger gespaart ginn.D'Vëlospist an den Trëttoir op der Säit zum Pont Adolphe, also der Neier Bréck, ass dowéinst vum 1. Oktober u bis Enn d'nächst Joer zou. Den Trëttoir op där anerer Säit bleift awer op, esou Ponts et chaussées.Eng Deviatioun gëtt gezeechent.