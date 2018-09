Santé a Veterinärsinspektioun ënner engem Daach (26.09.2018) Zanter dem Mëttwoch schaffen d'Servicer vun der Santé an der Veterinärsinspektioun offiziell zesummen ënnert engem Daach.

Wéi dat entspriechend neit Gesetz dat virgesäit, soll d'Liewensmëttelkontroll duerch dëse Regroupement méi effikass an transparent ginn.

Um 2. an um 3. Stack vun engem Bürosgebai zu Stroossen ginn d'Expertise a Kapassitéite vun der Liewensmëttelkontroll elo gebündelt. Ugefaangen ënne bei den neie Lokalitéite vun der Veterinärsinspektioun. Eng sëllechen eenzel Büroen, grouss a kleng Konferenzsäll, zwou Kichen an e Raum, deen als Stockage fir d'Ouermarken vun de Béischten fungéiert. En neit Doheem, ma d'Aarbecht bleift u sech déi selwecht, erkläert den Direkter vun der Veterinärsinspektioun Felix Wildschütz: Alles wat Fleesch, Mëllech, Eeër ass, vum Stall bis bei de Konsument op den Dësch gëtt kontrolléiert.

E Stack driwwer bei der Santé gi Liewensmëttel aus dem Commerce ënnert d'Lupp geholl. Och d'Restauratioun gëtt kontrolléiert. Am Fong also en aneren Aufgabeberäich ewéi déi nei Kollegen um zweete Stack. Ma duerch déi gemeinsam Reglementatioune leie Synergien tëscht deenen zwee Servicer op der Hand.

D'Santé kontrolléiert all méiglech Produiten. All Joers ginn 1.000 Campagnë lancéiert mat all Kéiers bis zu 16 Produiten. A wann zum Beispill no Réckstänn vu Pestiziden gesicht gëtt, gi 400 bis 500 Analyse gemaach. Déi 16 Mataarbechter hunn also genuch zu dinn. 8 Leit vun der Douane leeschten Hëllef um Terrain. Seng Equipe wär scho gewuess, betount de Patrick Hau, ma se kéint nach méi grouss sinn. Bei der Veterinärsinspektioun schaffen den Ament 53 Leit. Déi waren aktuell ferm wéinst der afrikanescher Schwéngspescht gefuerdert. Kee bekannte Fall zu Lëtzebuerg – Prüfung reusséiert.



Wéi séier déi nei Kooperatioun tëscht Santé an Veterinärsinspektioun reusséiert, bleift ofzewaarden. Et ass een optimistesch. Eng optimal Koordinatioun bräicht sécherlech e bëssen Zäit, esou de Patrick Hau.