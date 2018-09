Wien ass fir wat? De Logement an de Walprogrammer (26.09.2018) Opgrond vum Zouwuess vun der Populatioun kritt de Logement ëmmer méi Plaz am politeschen Debat ... an an de Walprogammer.

Am Logement, an hire respektive Walprogrammer, hunn d'Parteie säiteweis spezifesch Virschléi, mä änlech Mottoen: D'CSV wëll "e Moossnamepak fir méi Wunnraum", d'DP "Wunnraum schafen a Lëtzebuerg kohärent weiderentwéckelen", d'LSAP wëll "géint Spekulatioun kämpfen, neit Bauland fannen an d'Offer massiv an d'Lut setzen". Déi Gréng wëllen iwwerdeems "Wunnraum fir alleguer schafen", d'ADR "Bezuelbart Wunne fir jiddereen". Fir d'Piratepartei ass "Wunnen eng absolut Noutwendegkeet a Prioritéit" ... Déi Lénk, déi wëllen "der ëffentlecher Verantwortung beim Wunnengsmaart gerecht ginn".A wat soen d'Parteien iwwer de "Baulandvertrag", iwwer d'Grondsteier, iwwer Taxen op eidele Wunnengen, iwwer Enteegnungen an iwwer en neien drëtten ëffentleche Bauträger?D'Offer muss an d'Luucht goen oder d'Prozedure solle weider vereinfacht ginn, do si sech d'Parteien eens. Mä wéi stoung et am Preparatiounspabeier fir de Logementsdebat am Mäerz? "Soubal muss gehandelt ginn, zerfält de Konsens ..."

Alternativ Wunnformen an der Maach

Logement: Alternativ Wunnformen als Léisung? (26.09.2018) Am Walkampf schwätzen d'Parteie vun alternative Wunnformen, eng Rei Projete sinn zu Lëtzebuerg ënnerwee, ëmgesat ze ginn.

Déi Léisung, fir de Logementsproblem an de Grëff ze kréien, ass nach net fonnt ginn. An de leschten 10 Joer sinn d'Logementspräisser an der Moyenne zu Lëtzebuerg ëm 50 Prozent an d'Luucht gaang. D'Parteie schwätze vun alternative Wunnformen, eng Rei Projete sinn zu Lëtzebuerg ënnerwee, ëmgesat ze ginn.E Projet vun enger éischter Wunnkooperativ zu Lëtzebuerg gëtt elo ëmmer méi konkret. Zanter 2014 versicht een de Projet ëmzesetzen, en Terrain kritt een a Form vun engem Bail emphytéotique fir 99 Joer um Kierchbierg zur Verfügung gestallt. 30 Wunnunitéite fir 50 bis 60 Leit sinn ugeduecht. Et wier e Besoin do fir alternativ Wunnformen. Ma et wier awer net evident bei den aktuelle Marchéspräisser, iwwerhaapt un déi néideg Terrain ze kommen.Nouma ass eng Associatioun, déi am September 2016 gegrënnt ginn ass - mam Zil, Wunngemeinschaften am Alter ze promouvéieren an op d'Been ze stellen. Dëst eng Wunnform, wou 8 bis 12 Leit hir eege Wunneng hunn an autonom kënne liewen, een awer och Raimlechkeeten huet, déi ee gemeinsam notze kann.