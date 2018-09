© RTL-Archiv

Dat sot en haut 82 Joer ale Mann um Mëttwoch op der Cour d'appel an der Stad.





"Ech krut kee Cremant!" am Appell: Rep. Eric Ewald



Hei gouf sech an zweeter Instanz mat Virfäll, am August 2014, op engem Luxair-Vol op Rimini befaasst: Dobäi hat sech den eelere Mann virun der Landung därmoossen de Batti gestallt, dass hien hat missen ugestréckt ginn.



Am Mäerz war hien dofir zu 9 Méint Prisong mat Sursis, enger Geldstrof vun 3.000 € a Schuedenersatz an Héicht vu 17.500 € fir zwou Stewardessen a fir d'Fluchgesellschaft veruerteelt ginn.

Donieft steet de Mann zanterhier op enger schwaarzer Lëscht, d.h. hie gëtt net méi vun der Luxair matgeholl, woumat hien den 1. an deem Genre war. Hien hat deemools ë.a. zwou Stewardessen ugegraff. Eng vun hinne konnt 6 Wochen net schaffen.



Den Ugeklote sot um Mëttwoch, hie wär eben nervös ginn an hannenaus gaangen, well hie gär ze drénke gehat hätt. Do virdrun hätt hie dacks geruff, ma et hätt keen no him gekuckt, an hien hätt mol kee Waasser kritt. Op d'Remark hi vun der Presidentin vum Geriicht, dës Affär wär net néideg gewiescht, sot de Mann: „Wann d'Stewardesse gekuckt hätten, hätte se gesinn, dass ech geruff hunn!“

Den Affekot vun der Luxair a vun de Stewardessen huet betount, dass hie fir d'éischt eng Versioun vum Beschëllegten ze héiere krut, och wann d'Aussoe vun de Fraen anerer wären.



Dem Me André Lutgen no hätt de Mann, nodeems e waakreg gouf, den Iessplateau op eng Stewardess gehäit a refuséiert, fir sech ze sëtzen, well hie Cremant wollt. Hien hätt eng Fra gebass an déi aner blesséiert, déi ee Joer drop hat missen operéiert ginn.



„Hie wäert fléien, wat wiem e wëll, mä net méi mat der Luxair!", huet där hiren Affekot erkläert. De Moment stéingen iwwregens eng hallef Dose Leit op där schwaarzer Lëscht. Och den Affekot vum Ugekloten huet ervirgehuewen, dass deen eng eege Versioun vun de Faite vu sech ginn huet. Fir de Me Amegandji sollt de Mann, dee sech beholl hätt wéi e klengt Kand, dat eppes net kritt, wat et wëll, awer net ze haart bestrooft ginn. Schliisslech hätt hie schonn eng Strof vun der Luxair kritt.

An den Ae vun der Vertriederin vum Parquet général hätt sech de Mann deen Dag an eppes eragesteigert: D'Faite wäre grav, an zum Gléck wär näischt geschitt. Nawell sollt dat 1. Uerteel confirméiert ginn.

Dat zweet gëtt de 17. Oktober gesprach.