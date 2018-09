Den Norbert Konter, deen och President vun der Lëtzebuerger Futtball-Federatioun war, ass e Mëttwoch den Owend am Alter vun 90 Joer verscheet.

Eng Foto aus dem Joer 2017, wéi den Norbert Konter vun der CSV fir säin 90. Gebuertsdag gratuléiert krut. © CSV Maacher

Futtballspiller a Politiker, dat war den Norbert Konter, dee laang Jore wuel dat bekanntste Maacher Gesiicht op nationalem Niveau war.De 14. Dezember 1927 ass hien zu Gréiwemaacher op d'Welt komm an huet vun 1960 bis 1987 als Gemengereceveur geschafft. Duerno goung seng politesch Carrière un, nodeems en ewell dat Joer virdrun, 1986, un d'Spëtzt vun der FLF koum. Bis 1998 war hien där hire President.Als Kandidat vun der CSV ass den Norbert Konter 1987 zum Buergermeeschter vu Maacher gewielt ginn. Vun 1988 bis 1999 war hien dat. Vun 1989 bis 1999 war hien och Deputéierten an der Chamber.E Mëttwoch ass den Norbert Konter am Alter vun 90. Joer gestuerwen.