Wéi d'Police mellt, gouf en Donneschdeg de Moie kuerz no 5 Auer e Mann an der Rue Wenkel iwwerfall.

De Mann hat grad säin Haus verlooss, wéi en Onbekannten op hien duergelaf koum. Dëse stoung e puer Haus weider an enger Afaart.D'Affer gouf mat engem Bengel an de Bauch geschloen a krut den Handy geklaut. Den onbekannte Mann ass duerno an Direktioun Buschland fortgelaf.

Den Täter gëtt als kräfteg beschriwwen. Hien hat eng Kaputz um Kapp. Eventuell Zeie si fir d'Police vu Réimech oder den 113.