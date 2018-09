An den éischten 8 Méint vun dësem Joer hunn hei am Land 1.312 Persounen eng Demande op Asyl gemaach.Dat ware ronn 1.000 Leit manner wéi am ganze Joer 2017.

© RTL Archivbild

De lescht Mount haten 224 Persounen eng Demande agereecht. Een Deel dovu koum aus Griicheland an Italien, dat am Kader vun Accorden mat dësen zwee Länner fir d'Relokalisatioun vu Flüchtlingen. Déi Chifferen huet d'Direction de l'immigration vum Ausseministère e Mëttwoch publizéiert.Déi meescht Leit, déi am August eng Demande op Asyl gemaach hate, koumen aus dem Eritrea, Afghanistan, Syrien, Georgien an dem Kosovo. 58 Persoune kruten de Flüchtlingsstatut accordéiert. Donieft goufen et 189 Retouren. 166 Fräiwëlleger an 23 forcéiert Retouren.Zeréck gekuckt op déi lescht 8 Méint krute bis ewell ronn 800 Demandeurs d'Asyl de Refugiésstatut vun de Lëtzebuerger Autoritéiten zouerkannt.