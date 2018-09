Do huet ee Nolauschterer gemengt, datt d’Appartementer an d’Wunnhaiser net dierften eidel stoen, de Gemengen déi awer do eng Taxe dierften drop erhiewen, géif et u Wëlle feelen fir z’agéieren.



Aner Nolauschterer hunn da gemengt, et misst ee wéinst den héije Wunnengspräisser op déi aner Säit vun der Grenz wunne goen, well de Grand-Duché duerch seng Präishausse am Beräich vun de Wunnengen zu engem klenge Monaco mutéiere géif.



Eng Nolauschterin huet da gemengt vun hirer Gemeng ongerecht behandelt ginn ze sinn, well si aus hirer Sozialwunneng erausgehäit gouf, fir datt d’Wunneng duerno duerch eng Privatpersoun opkaf gouf.





Dir hutt d'Wuert - Logement