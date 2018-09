An eiser Serie iwwer de Logement gi mer um Donneschdeg a Freideg an eise Journalen op verschidde Sujeten an.

Mir analyséieren d'Grënn, firwat de Logement zu Lëtzebuerg esou deier ginn ass. Da kucken mer eis un, wéi aner Stied am Ausland versichen déi héich Wunnengspräisser ze bekämpfen, a mir ginn op Léisungsvirschléi vun den Acteuren hei am Land an. Ugefaangen elo mat enger Bestandsopnam.

Immobilie sinn zu Lëtzebuerg zanter Joerzéngten eng rentabel Investitioun. Dat ëmsou méi an Zäiten, wou d’Prête gënschteg sinn an et um Spuerkont kaum nach Zënse gëtt. Dat funktionéiert natierlech just, wann d’Präisser vun den Immobilien ëmmer weider an d’Luucht ginn. Well d’Salairen net am selwechten Tempo klammen, gëtt Kafe fir ëmmer manner Leit abordabel. D’Maxime Gillen mat enger Bestandsopnam vum Immobiliëmarché zu Lëtzebuerg.





Serie Logement 1. Deel: Kafen vs Lounen



Wärend de Verkafspräis vun Immobilië bannent de leschte 5 Joer ëm méi wéi 30 Prozent geklommen ass, ass de Revenu, deen d’Stéit am Schnëtt zur Verfügung hunn, nëmmen ëm 8 Prozent an d’Luucht gaangen. Doduerch ass d’Wunnen a speziell d’Kafen zu Lëtzebuerg fir vill Leit ëmmer méi deier ginn, erkläert de Jean-Paul Scheuren, President vun der Chambre immobilière.

Den Niveau vun de Leit, déi sech eng Wunneng kënne kafen, geet ëmmer méi an d'Luucht, d.h. u Leit deenen hire Revenu méi héich ass. Déi ënnescht Klass géif ëmmer méi riskéieren ewech ze falen.

Betraff dovu sinn awer net nëmme Leit mat ganz niddregem Akommes. Den Haaptproblem, deen een zu Lëtzebuerg mam Logement hätt, géif jonk Leit betreffen, déi Studie gemaach hunn an dann hei ufänke mat schaffen, ouni eng héich Paie ze hunn. Déi géifen dann 10-15 Joer de Groussdeel vun hirem Revenue ausgi fir ze wunnen. Dat wieren dann awer net déi Leit, déi bei d'Caritas oder a Sozialwunnenge wunne ginn... fir déi misst een neie Modell ausgeschafft ginn, esou de Jean-Paul Scheuren.

Ma de Wonsch eppes kënnen ze kafen, dee bleift. Iwwer 70% vun de Leit si Proprietär vun deem Bien an deem se wunnen. D'Investitioun an de Steen hätt sech jo déi lescht 50 Joer och als e gudden Invest erausgestallt.

Wann den Immobiliëmarché sech awer weider sou entwéckelt wéi bis elo, bleiwen déi eege véier Wänn fir eng ganz Generatioun quasi onerreechbar.



Aner Reportagen iwwert de Sujet Logement



Artikel: Leerstandsmelder ënner neier Leedung mécht ee Revival

Am "Dir hutt d'Wuert" goung et ëm de Logement

VIDEOEN - Logement: Wéi eng Léisunge gëtt et? Wat proposéieren d'Parteien?