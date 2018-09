An eiser Serie iwwer de Logement gi mer um Donneschdeg a Freideg an eise Journalen op verschidde Sujeten an.

Firwat ass d'Wunnen zu Lëtzebuerg sou deier? "Et feelt u Wunnengen", "et feelt un Terrainen", "d'Offer an d'Demande sinn net ugepasst", "et gëtt ze vill spekuléiert". Et héiert een hautzedaags vill méiglech Grënn fir den deiere Logement. D'Annick Goerens ass dofir der Fro, fir den zweeten Deel vun eiser Serie iwwer de Logement, mat engem Expert nogaangen.

Zanter Joerzéngte klammen d'Immobiliëpräisser reegelméisseg an den Haaptgrond dofir ass de grousse Bevëlkerungswuesstem, dee wierklech exzeptionell wär, wann ee mat aneren EU-Länner vergläicht, erkläert de Fuerscher Julien Licheron, deen zanter 2009 um Liser, dem lëtzebuergeschen Institut fir sozio-ekonomesch Fuerschung, schafft.



Julien Licheron: Et ass wierklech de Bevëlkerungswuesstem, deen d'Immobiliëpräisser no uewen dreift, well d'Demande am Logement sou héich ass. A vis-à-vis vun der Demande hu mer Schwieregkeeten, fir an der nämmlechter Proportioun d'Offer z'erhéijen.



Zanter den 2000er Jore ginn all Joer ongeféier gläich vill Logementer gebaut, eng Kéier méi, eng Kéier manner, mee am Schnëtt 3.000 pro Joer. Dat géing net duer goen, sou de Fuerscher. Dofir wär déi richteg Fro, déi ee stelle misst: firwat d'Offer net genee sou an d'Luucht geet wéi d'Demande?



Julien Licheron: Menger Meenung no bleift den Haapt-Facteur d'Disponibilitéit vun de Bau-Terrainen. Dofir géing ech soen, dass d'Mobiliséiere vun Terrainen d'Saach schwiereg mécht an d'Offer esou limitéiert, dass se net mat der Demande mathale kann.



Am Grand-Duché leien 2.700 Hektar vun den Terrainen am Bauperimeter, wou ongeféier tëscht 50 an 80.000 Logementer kéinten entstoen.

Julien Licheron: Also de Problem ass net deen, dass keng Bauterrainen disponibel sinn. D'Schwieregkeet ass, dass dës Bauterrainen zu 92 % private Proprietäre gehéieren. Dovunner sinn dräivéierel Privatleit an ee Véierel Promoteuren, déi meeschtens kleng Terraine besëtzen. Dat heescht et si ganz vill Proprietären, déi ganz wéineg Terrainen hunn. Anescht gesot: et ass ganz schwéier, un déi Leit ze kommen, a si dozou ze beweegen, hir Terrainen op der Marché ze ginn oder eppes drop ze bauen.



Fir vill Proprietären géing et bal keen Usporn ginn, fir hir Terrainen ze verkafen.



Julien Licheron: Well d'Grondsteier sou niddreg ass, hei zu Lëtzebuerg. Well d'Präisser vun den Terrainen an engem staarken a konstante Rhythmus klammen, wat dozou féiert, dass Investissementer a Grond-Eegentum ouni Risiko a relativ rentabel ass. Op alle Fall wat d'Plus-Value ugeet, déi ee sech erwaarde kann oder d'Rentabilitéit vum Investissement.



Spekulatioun mat Immobilië kéint een net ausschléissen, mee dat wär hei am Land definitiv net den Haaptgrond vun deiere Wunnengspräisser.



Fir de Julien Licheron vum Liser gëtt et op alle Fall keng Wonner-Léisung. Et misst op ville Punkten ugesat ginn a virun allem misst d'Offer definitiv méi grouss ginn.

