An eiser Serie iwwer de Logement ginn mer eis um Freideg de Mëtteg an d'Ausland inspiréieren.

Net nëmmen zu Lëtzebuerg, ma an ville Stied op dëser Welt ass d'Wunnen nämlech fir Leit mat engem niddregen a souguer mat engem mëttlere Revenu net méi ze bezuelen. De Grond sinn d'Präisser fir d'Kafen, ma och fir d'Lounen déi ëmmer weider klammen. D'Annick Goerens huet sech ugekuckt wéi d'Acteuren um Terrain zu Hamburg, zu Wien an zu Zürech un de Problem eruginn.



Serie Logement / Léisungen am Ausland - Rep. Annick Goerens





Hamburg läit weltwäit op Plaz 6 vun den attraktiivste Standuerter fir Immobilien-Investissementer. Haiser a Wunnenge ginn net méi kaaft, fir dran ze wunnen, mä fir ze spekuléieren. Dofir huet den Hamburger Senat elo den 8-Euro-Wunnengsbau als Modell-Projet lancéiert. Dobäi versicht d'Hansestadt de Loyer niddreg ze halen an zwar net duerch Subventioun, mä duerch e Vertrag mat Promoteuren, déi den Terrain just kréie, wa si sech verflichten den Loyer déi éischt 5 Joer net iwwer 8€ de Quadratmeter ze setzen. Et soll dofir awer net qualitativ schlecht gebaut ginn, au Contraire. Massiv-Bauholz-Wunnengen mat engem gudden Energie-Bilan. Mä esou bëlleg Wunne geet awer net ganz ouni Kompromëss. Et ass vun abgespecktem Wohnkomfort rieds. Dat heescht méi niddreg Plafongen, dann och méi schlecht Liicht, kee Lift a bal keng Parkplazen, just Plaze fir d'Vëloen ofzestellen. Eng Schwäizer Assurancëgesellschaft huet sech op den Deal agelooss.

Den Hamburger Senat ass elo schonn iwwerzeegt vum 8-Euro-Wunnengsbau a wëll dorausser e Standard um fräie Wunnengsmaart maachen.



Ronn 1000 Kilometer weider südëstlech ass d'Paradäis fir Leit déi wëlle lounen. Wien huet schonn Ugangs vum 20. Joerhonnert ugefaange massiv ze bauen, sou dass déi éisträichesch Haaptstad elo Proprietär ass vun 220.000 Wunnengen an donieft nach eng 200.000 Wunnengen a Genossenschafte mat subventionéiert. Sozialwunnenge sinn zu Wien, anescht wéi hei am Land, kee Stigma méi an der Gesellschaft. All 4. Mënsch zu Wien lieft an enger Wunneng vun der Gemeng.



Zu Zürech, déi Stad déi ee mat schicken Haiser, grousse Banken an deieren Akafsstroosse verbënnt, sëtzt d'Gemeng zanter e puer Joer op alternativ Wunnformen. Sougenannte Wohnbaugenossenschaften wéi zum Beispill d'Kalkbreite an d'Mehr als Wohnen bidde gënschteg Wunnformen, wou Familljen, WG'en an Eenzelpersounen an sougenannten Cluster-Wunnengen zesumme wunne. Stéchwuert verdichtetes Wohnen. Dës Clusteren hunn ënnerschiddlech Gréissten, bis zu 9 Unitéite, mat all Kéiers maximal 35m2. All Unitéit huet sengt eegent Zëmmer an Buedzëmmer. D'Kichen (mat engem Kach), d'Stuff an aner Raim gi sech awer gedeelt, d'selwecht och wéi e grousse Gaart um Daach. Wien awer do wunnt, dierf keen Auto besetzen. An d'Konzept fonctionnéiert - och am räichen Zürech. 260 Leit wunnen an deene Clusteren, well et bëlleg ass an d'Waardelëschte si laang.

De Cluster zu Zürech an d'8€-pro-Quadratmeter-Wunneng zu Hamburg si bestëmmt näischt fir jiddwereen, mä och net pauschal vun der Hand ze weisen. Och zu Lëtzebuerg kéinten esou Modeller fonctionnéieren.





