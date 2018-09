An eiser Serie iwwer de Logement si mer um Donneschdeg an um Freideg an eise Journalen op verschidde Sujeten agaangen.

Dass eppes muss geschéien um Lëtzebuerger Wunnengsmaart schéngt evident. D’Präisser gi weider an d’Luucht an ëmmer manner Leit kënnen do nach mathalen. Fir deem entgéintzewierken, ginn et eng Rei Iddien. D’Maxime Gillen stellt eis der zwou vir.



Serie Logement / National Iddien - Reportage Maxime Gillen





Eng méiglech Pist, déi een och an deem engen oder anere Walprogramm erëmfënnt, ass de sougenannte "Mietkauf". Hei gëtt e Kontrakt tëscht dem Besëtzer vun der Wunneng an dem Locataire ofgeschloss, dee virgesäit, dass eng gewëssen Zäit laang Loyer bezuelt gëtt, ier d’Wunneng dann no e puer Joer vum Locataire ka kaaft ginn. De Präis fir d’Wunneng gëtt direkt um Ufank vum Kontrakt festgeluecht. A mam Loyer bezilt de Locataire all Mount och e Stéck vum Kafpräis of. Sënnvoll ass dëse Prinzip virun allem fir Leit, déi net genuch Kapital op der Säit hunn, fir en Immobiliëprêt ze kréien. Trotzdeem muss de Locataire genuch Akommes hunn, fir nieft dem Loyer genuch Sue kënnen op d’Säit ze leeën, fir d’Wunneng herno och wierklech kënnen ze kafen.

Eng ganz ähnlech Iddi huet d’Chambre immobilière scho viru Jore presentéiert. Hei gëtt och e Kontrakt tëscht dem Besëtzer vun der Wunneng an dem Locataire gemaach an deem festgeluecht gëtt, dass d’Wunneng no 10 Joer ka kaaft ginn an zu wéi engem Präis. Am Géigesaz zum "Mietkauf" bezilt ee mam Loyer net schonn en Deel vun der Wunneng of, ma dofir läit de Loyer ronn 25 bis 30 Prozent ënnert dem Maartpräis.

Et géif dorëm goen, d'Leit dozou ze kréien ze spueren, fir sech an 10 Joer kënnen déi Wunneng ze kafen, an där se haut wunnen, erkläert de Jean-Paul Scheuren, President vun der Chambre immobilière. De Präis vun der Wunneng kenne si vun Ufank vum Kontrakt un, a profitéieren doduerch dovun, dass de Wäert vun der Wunneng mat de Joren an d'Luucht geet. De Virdeel fir de Bailleur ass, dass hie säi Park all 10 Joer erneiere kann, sou de Jean-Paul Scheuren.

Fir dass esou e Projet awer rentabel wier, misst de Staat eng gënschteg Finanzéierung garantéieren oder eng Bank mat op dëse Wee goen an d’Finanzéierung mat manner Eegekapital erméiglechen.

