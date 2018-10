Markant Momenter (1/3): Rep. François Aulner



Fir den Optakt vum klengen - an natierlech subjektiven - Réckbléck op 5 Joer Gambia orientéiere mer eis un deene 4 Artikelen, déi op RTL.lu an där Zäit am meeschte kommentéiert goufen. Duerno geet et da queesch derduerch, wat eben esou an Erënnerung bleift vun der Dräierkoalitioun. Eng Gediechtnesstäip als Entscheedungshëllef den nächste Sonndeg ...

1. Déngschtwonaffär

D'Land lëften an d'Fënstere grouss oprappen, dat hat Blo-Rout-Gréng sech virgeholl. Ma lassgoung et mat engem klassesche Feelstart, wéi thematiséiert gouf, datt d'Staatssekretärin Francine Closener mam Déngschtwon a mat CD-Placken an d'Schivakanz gefuer war. D'Land war ausser sech, eleng op RTL.lu gouf dee Virfall 1.527 Mol kommentéiert, wat enorm ass an nach just vum Doud vum Thierry van Werweke getoppt gëtt. Vun alle Comments konnten awer just 82 % online goen.Zu der ganzer Geschicht gehéiert fairerweis awer och, datt d'Francine Closener am Fong net géint den Deontologie-Kodex verstouss hat. An de Premier Bettel huet - net zu Onrecht - op "gängeg Praxis" verwisen, och wa sech aner concernéiert (fréier) Regierungsmemberen an der Causa Closener verdächteg roueg verhalen hunn. RTL-Informatiounen no sinn an der Zäit nämlech och aner Ministeren, och där vun der CSV, mam Déngschtwon an d'Vakanz gefuer. Oder hu sech souguer an d'Vakanz chaufféiere gelooss.Derbäi kënnt d'Fro, ob een iwwerhaapt nach ee privaten Auto muss hunn, wann een en Déngschtwon huet. Dat wier en Argument fir de private Gebrauch vun de Staatskarossen. Deemools koum dunn awer eng nei Circulaire, datt an esou Fäll awer keng CD-Placke méi montéiert duerfe ginn ... Aus Schaden wird man klug.

2. Zukunftspak

Eng vun den zentrale Mesuren direkt am Ufank vu Gambia ware Spuermesuren, déi d'Land als Zukunftspak presentéiert oder verklickert krut. Eng charmant Etikett, déi d'Wieler gréisstendeels och nach gebufft hunn, just d'Moossnamen an der Familljepolitik hu fir en Tollé gesuergt: D'Alloc d'éducation an d'Alloc de maternité géifen ofgeschaaft. D'Oppositioun huet ewell bei den éischte Gerüchter vu "sozialer Keelt" geschwat. Wéi RTL reveléiert hat, datt déi zwou Allocke kéinte gestrach ginn, war dat deen zweetmeescht kommentéierten Artikel aus de leschte 5 Joer (701 Comments goufe geschriwwen, 587 goungen der online).Insider soten RTL, d'Mesurë wieren net esou verkéiert, well virun allem d'Alloc de maternité quasi zu engem Allocatiounstourismus gefouert hätt ... Déi, déi deemools géint d'Ofschafe polemiséiert hunn, dierften haut jo dann och Problem mat "Wirtschaftsflüchtlingen" hunn?Egal wéi: Den Zukunftspak koum a sollt dem Land eng Zukunft ginn - an natierlech Gambia. Do koum et zu paass, datt d'Ekonomie sech erholl huet an datt d'Dräierkoalitioun duerno en décke Batz Steiererliichterungen ukënnege konnt. Déi natierlech pénktlech um Wupp vun der Legislaturperiod a Kraaft getruede sinn. Wat fir een Timing. Honni soit qui mal y pense.Iwwregens: De Finanzministère huet eis op Nofro confirméiert, datt ee keen Zeenario hätt, bei deem een no der Steierreform méi Steiere misst bezuelen - esou laang ee manner wéi 25.000 Euro de Mount verdéngt. Wien a senger Steiererklärung also zum Resultat kënnt, e géif elo méi un d'Steierverwaltung iwwerweisen, dee rechent vläicht besser nach eemol no ... oder en huet eng mega Pai ... oder e verbreet wëssentlech Fakenews! Och an deem Fall gëllt: Honni soit qui mal y pense.Am Kontext vum Spuerpak war iwwregens och driwwer nogeduecht ginn, e Picasso ze verkafen. De Me Vogel huet sech direkt am "Pays des demeurés" gesinn ... Dofir sief hei gesot: De Picasso gehéiert eis nach ëmmer. En hänkt am Staatsmuseé. Dee richtege Präis war net fir "Paysage de Cannes au crépuscule" gebuede ginn. Uff :-)

3. Referendum

E weidere memorabele Moment: de Referendum vum 7. Juni 2015 ... an de kloren Nee - verschiddener si bis haut houfreg drop. An esou eendäiteg d'Äntwerte waren, esou onkloer ass bis haut, wourop iwwerhaapt geäntwert gouf. Waren dat wierklech d'Froen oder sollt Gambia einfach eng, op gutt Lëtzebuergesch, an d'Suckel kréien? Kee weess et an et gi sécher vill Wourechten. Zu deene Wourechte gehéieren awer och déi plakeg Zuelen:80,87 % géint Walrecht mat 1678,02 % géint Awunnerwalrecht69,93 % géint Limitatioun vu MinisteschmandaterEng aner Wourecht: Revoluzzer, Renegaden, Revolutionäre siicht een hei am Ländchen ëmsoss. Nix Superjhemp, nix Asterix, well a kenger eenzeger Gemeng gouf och nëmmen eng eenzeg Fro mat jo beäntwert. Mol net eng Regioun, an där déi Erwuessen hire Kanner respektiv Nofolger zougetraut hätten, scho mat 16 dierfe wielen ze goen. Iergendwéi passt ze vill Eenegkeet awer och net bei eng Demokratie, oder?Bei de Commentairë koum den Nee-Nee-Nee-Artikel iwwregens op Plaz 3, mat 651 Stéck, vun deenen der 533 online goungen. Bei engem eenzegen Artikel, versteet sech! Well mam Referendum gouf sech méi dacks befaasst.

4. Radaren an Tram

D'Radare stinn (a blëtzen) an den Tram fiert (op d'mannst emol vum Kierchbierg bis op d'Stäreplaz). Wann ee geblëtzt gëtt, wëll een et dacks net gleewen, wann een den Tram gesäit fueren, kann een et dacks och nach net, ma béides ass effektiv wouer.Lo, wou den Tram um gudde Wee ass, en Erfollegsmodell ze ginn, wëllen natierlech vill Parteien ëmmer vun him iwwerzeegt gewiescht sinn (de Succès huet bekanntlech vill Pappen) an och d'Radaren hu laaaaaaaaang am Ministère gemautscht, bis se endlech zeideg waren ... ëmmer déi juristesch Problemer, un deenen ee sech jorelaang d'Zänn ausgebass huet. Et wäert dach net éieren eppes mam politesche Courage vun de blo-schwaarz-roude Ministeren ze di gehat hunn?Egal, et gëtt der sécher, déi ni hire Fridde mam Radar an ni hire Fridde mam Tram maache wäerten. Dat soll awer net verhënneren, datt si awer domat fueren dierfen a sech dierfe blëtze loossen ...Am Comment-Ranking stinn d'Radaren iwwregens op Plaz 4.

5. Persounekarussell

2015 koum et zu engem Remaniement an der Regierung: Eng Damm gouf direkt duerch zwee Hären ersat: Am Kulturministère huet d'Maggy Nagel dem Xavier Bettel an dem Guy Arendt d'Schlëssele ginn. Deem virausgaange war eng verzweiwelt Sich vum Premier no engem passende Kandidat, deen d'Politikerin aus dem Osten ersetze kéint ... (Wéi, Dir gouft net gefrot?) An där Sich virausgaange waren zwou ganz onglécklech Aktioune vum Maggy Nagel, déi zwar am Osten op der bloer Lëscht haut la main gewielt gi war, vun där vill Leit dunn op eemol awer näischt méi wësse wollten.Iwwer e Witz iwwer Lëtzebuerg vun engem amerikanesche Komiker war si "not amused" a wollt am Regierungsrot doriwwer schwätzen, also quasi eng Staatsaffär draus maachen ... De Xavier Bettel huet den John Oliver einfach op Lëtzebuerg invitéiert, du war déi Bir geschielt ..."Not amused" war d'Maggy Nagel och iwwer d'Rechnung fir Fierkel um Spiiss, déi si an hire Partner net ganz wollte bezuelen, well se onzefridde waren ... no e bëssen Hin an Hier dunn awer bezuelt hunn. Ma d'Saach ass publik ginn a wéi eng Sau duerch d'Duerf gejot ginn ...Bei Politik a Kultur huet dat dunn awer iergendwann net méi gepasst an och d'Sondagen (weider) ferm no ënne gezunn - an dunn huet d'Maggy de Ministeschposte mussen un den Nol hänke a gouf an d'Wüst geschéckt: Als 1. Conseiller am Wirtschaftsministère ass déi fréier Ministesch elo ë.a. zoustänneg fir d'Preparatioun vun der Weltexpo 2020 zu Dubai . Internationalen Humor dierft se jo antëscht verstoen.

6. Budget op Stick

Éischt a bis elo eenzeg CSV-Reaktioun op de #budget15lu : si hätten e gär op Pabeier. Et schéngt e gudde Budget ze sinn — Joëlle Elvinger (@JoelleElvinger) October 16, 2014

Wéi de Finanzminister 2014 de Budget fir 2015 an der Chamber presentéiert huet, hat en deen op engem Stick derbäi - nom Motto: manner Pabeier = manner Käschten. D'CSV war besuergt an huet sech gefrot, ob et iwwerhaapt dem Gesetz entsprieche géif, wann de Budget net op Pabeier gedréckt gëtt. Zur Sécherheet waren och eng Rëtsch Pabeierskopien an d'Chamber geschleeft ginn, also alles okay.A well d'CSV direkt nom Pabeier gefrot huet, war d'DP frou ...Déi Budgeten duerno goufen iwwregens och all op USB-Sticken budgetiséiert. Ass ebe méi low budget.

7. Homomariage an Hochzäiten

Gala-Dinner zu Paräis (20.03.2018)

Besonnesch an der Gesellschaftspolitik wollt Gambia de Grand-Duché an d'Neizäit katapultéieren. Een zentraalt Uleies war den Homomariage ... a Blo-Rout-Gréng huet direkt Neel mat Käpp gemaach: Am Juni 2014 gouf déi fundamentaalst Reform vum Bestietnes zanter dem Code Napoléon gestëmmt - iwwregens mat iwwerwältegender Majoritéit, esou wéi wann d'Chamber, inklusiv CSV, just drop gewaart hätt, datt sech endlech ee géing trauen: 56 Mol Jo housch et um Enn fir d'Gesetz an zanter dem 1. Januar 2015 kënne sech elo och zwee Männer oder zwou Frae matenee bestueden. Homosexuell Koppele kënnen domat och Adoptiounen ufroen.Vum neie Gesetz hunn ënnert anerem och de Premier an de Vizepremier profitéiert: De Xavier Bettel an de Gauthier Destenay hu sech de 15. Mee 2015 d'Jo-Wuert ginn.D'Joer drop, am November 2016, hu sech och den Etienne Schneider an de Jérôme Domange op der Stater Gemeng bestuet.

8. Luxleaks

Si hu sech erkläert ... an hir Virgänger: Premier Bettel, Finanzminister Gramegna, Wirtschaftsminister Schneider a Justizminister Braz (vu lénks no riets).

Den 11. November war am Grand-Duché eng onfräiwëlleg Fuesent. D'Politik hat et am Virfeld matkritt, si war an de Kulissen ëm Reaktioune gefrot ginn, konnt sech also - op d'mannst e bëssen - preparéieren. (De JCJ hat awer vergiess, senger CSV e Wénk ze ginn.) D'Reaktioun vun der Regierung huet dunn esou ausgesinn: D'Titelen an den Zeitungen deen Dag waren esou fett an de Grand-Duché krut doran esou vill Fett of, datt sech direkt 4 (!) Ministeren (wéi Massendénger) presentéiert hunn, fir ze erklären, ze verdeedegen, ze justifizéieren an och bëssen ze excuséieren ... dobäi hu si am Fong just ausgeläffelt, wat hir Virgänger hinnen agebrockt haten: Rulingen, geheim Steieraccorden, mat deene Multinationallen hire Steiersaz op een Niveau drécke konnten, vun deem all Privatpersoun a warscheinlech och all normal Lëtzebuerger Boîte just dreeme kann. Natierlech koum och den EU-President Jean-Claude Juncker an d'Labrenten ... Zur Erënnerung: De JCJ war vun 1989 bis 2009 Finanzminister, vun 2009 bis 2013 war et de Luc Frieden.Ma, wéi huet den RTL-Journalist François Aulner et viru Kuerzem op de Punkt bruecht: "Luxleaks war fir Lëtzebuerg dee wuel gréisste Coup vun Nation Branding, mä net an déi gewënschte Richtung."Nach eemol koum Lëtzebuerg an negativ Schlagzeilen, dat duerch d'Panama Papers. Och hei war eppes geleakt ginn an an deenen Dokumenter sinn och Lëtzebuerger Nimm opgedaucht, vu Guy Arendt bis Albert Wiltgen, an déi meescht waren net immens frou, datt si am Kontext vun de Panama Papers genannt goufen an hu sech och net sonnerlech fir d'Enquête-Kommissioun vum Europaparlament interesséiert ... Antëscht steet de Grand-Duché op kenger groer oder schwaarzer Lëscht méi. Mir gehéieren nees zu de "good guys", wat awer net verhënnert, datt mer ëmmer nees als Steierparadäis bezeechent ginn.