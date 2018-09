Si hunn dobäi e Videoclip presentéiert, an deem Lëtzebuerger an Net-Lëtzebuerger soen "Ech hunn eist Land gär", an Analogie zum gréngen Deelslogan fir d'Walen "Well mer eist Land gär hunn".Wéi de Minister Felix Braz sot, dierft jiddereen am Land dee Slogan benotzen; d'Attraktivitéit vum Land géif natierlech Erausfuerderunge mat sech bréngen, ma déi Gréng géifen an deem Kontext no Léisunge sichen an net no Schëllegen.Eist Land wär och grouss ginn, well et Leit opgeholl hätt; de Grand-Duché war en Emigratiounsland, ier et en Immigratiounsland gouf, an dat hätt Lëtzebuerg gepräägt, sou de Justizminister.