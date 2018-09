© Jeannot Ries

D’Neireegelung vum Congé Parental, d’Gehälterofkommes an déi rezent d’Ofschafung vun der 80-80-90 Reegelung waren 3 Punkten, déi d’CGFP besonnesch begréisst huet.



Manner gutt wär ganz aktuell awer, dass vu staatlecher Säit absolutt keng Konpromëssbereetschaft do wär an Diskussiounen ronderëm Ongerechtegkeete bei der Spuerkeess.



E Sozialkonflikt stéing do virun der Dier, esou de Romain Wolff. Gutt zwou Wochen virun de Walen huet d’CGFP hir Walpréifsténg presentéiert.



8 Parteie krute 34 Froen zu 7 Themefelder gestallt.



D’CGFP gëtt traditionell keng Walempfeelung.



D’DP wär awer déi Partei, déi op all hir Froen positiv geäntwert hätt.