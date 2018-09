An der rue de la Source koum et zu engem Abroch an engem Haus. 2 Täter waren heiranner involvéiert, 1 Täter ass op der Flucht.

14:55 - Hauseinbruch in Moutfort, rue de la Source - 2 Täter davon 1 Täter weiterhin flüchtig - Fahndung in der Umgebung läuft - Verdächtige Personen dem Notruf 113 melden pic.twitter.com/gCUzsHyOXR — Police Luxembourg (@PoliceLux) September 27, 2018

Wéi d'Police géint kuerz virun 15 Auer iwwert déi sozial Netzwierker matdeelt, ass en Täter op der Flucht, dat nodeems dësen an eng weider Persoun zu Mutfert an der rue de la Source an en Haus agebrach sinn.D'Police sicht am Moment an der Ëmgéigend no der Persoun déi fort komm ass.Et gëllt hei natierlech wéi ëmmer keng Persounen an der Géigend mam Auto matzehuelen, Verdächteg Persounen sollen dem 113 gemellt ginn.