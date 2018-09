d'Gewerkschafte Landesverband an SEW hu sech op enger gemeinsamer Pressekonferenz fir d'Interessie vun de Chargéeën an der Grondschoul staark gemaach.

© Tom Zeimet

Si fuerdere besser Aarbechtskonditiounen, adaptéiert Formatiounsméiglechkeeten an eng gewëssen Unerkennung an uerdentlech Ofsécherung fir d'Aarbecht, déi jorelaang um Terrain geleescht gouf.



Trotz de Quereinsteiger kéint ouni Chargés de cours keng Schoul gehale ginn, sou de Message. Duerfir misst déi nächst Regierung sech hirer unhuelen. An dëser Legislatur hätt ee leider keen oppent Ouer fonnt. Éischter wier souguer d'Zesummeliewen an der Schoul duerch d'Quereinsteiger méi schwiereg ginn.

Landesverband an SEW plädéieren derfir, datt Chargéen aus der réserve des suppléants mat vill Erfarung an engem CDI d'Méiglechkeet kréien, an enger ugepasster Formatioun den Enseignantsdiplom nozehuelen. Wéi déi Diploméiert och missten d'Chargés de cours vu 50 Joer u Recht op Altersdecharge kréien an d'Tâchen, also d'Schoulstonne pro Woch déi selwecht sinn.



Suergen maache sech d'Syndikater och ëm d'Leit, déi soss e Kontrakt vu September op September kruten. Zanter September géifen d'Kontrakter just nach bis Mëtt Juli goen. Dobäi wier kloer, datt dës Persounen och fir déi nächst Rentrée sécher gebraucht géifen, fir Schoul ze halen.