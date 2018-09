Wéi ass dat esou deen éischten Dag, wéi gesäit den Dagesoflaf vun engem neien Direkter aus a wëssen d'Schüler iwwerhaapt Bescheed ?



De Philippe Dondelinger war den Här Heiser deen éischten Dag a senger neier Roll besichen. Virum Kolléisch gesäit een déi éischt Schüler, déi ukommen, ma e vill méi wichtegen Dag ass et awer fir de Claude Heiser. Säin éischten Dag an der Roll vum Direkter an do gehéiert definitiv méi dozou ewéi just um 7.30 Auer do sinn.

11 Joer laang war de Claude Heiser Sous-Direkter am Kolléisch, u sech éischter eng Beschäftegung, déi sech haaptsächlech op sengem Büro ofgespillt huet, ma elo heescht et awer sech an all Klass virstellen ze goen, respektiv d‘Schüler, fir dat kommend Joer ze motivéieren. Ugefaange mat der kreatiivster Klass, eng Première F, also Musek.

Een vun de wichtegste Messagen, deen den Här Heiser wäert vermëttelen, ass d’Zäitandeelung.

Déi nächst Klass soll eng 7ième sinn, den Ament ass awer Paus, fir den Här Heiser heescht dat kuerzen Informatiounsaustausch mat sengem Virgänger, dem Jos Salentiny. Während dem confidentielle Gespréich gi mir eis emol an den Haff informéieren, ob et de Schüler iwwerhaapt bewosst ass, dass et e Wiessel gëtt a wa jo, wat se iwwert deen neien Direkter héieren hunn.

Bei 68 Klassen an 1.395 Schüler ass et éischter en ustrengenden 1.Dag an der Roll vum Direkter. Och hei ass vun Ufank un den Informatiounsaustausch prioritär.

An och wann den Här Salentiny elo scho feelt, nee en ass net ganz fort, de Jos Salentiny dierf elo endlech senger Liiblingsbeschäftegung nogoen an dat ass net d'Pensioun, mee nees enseignéieren.

Dem Jos Salentiny seng Liewensgeschicht, respektiv dem Athenée seng, kann een elo an 2 Bänn noliesen. Mam Depart vum fréieren Direkter komme pünktlech zum Schoulufank déi 2 Bicher eraus.

Prioritär ass a bleift awer nach ëmmer dat, wat de Claude Heiser senge weidere 66 Klasse matgedeelt huet an zwar d’Zäitandeelung, well wann déi klappt, fënnt ee logescherweis och Zäit, fir ze léieren, well dat ass alles, wat vun engem am Lycée verlaangt gëtt.