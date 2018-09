© Ministère du Déeloppement durable et des Infrastrurctures

"Och e Liewen wat net eriwwer ass, kann zerstéiert ginn", dat ass d'Approche, mat där op eng emotional Aart-a-Weis sensibiliséiert soll ginn, op Affichen, grad wéi Spotten am Kino an op der Télé.



Ee vun e Protagonisten aus der Campagne ass d'Carine Nickels, déi selwer Affer vun engem ganz uergen Autosaccident viru 6 Joer war, an haut un de Rollstull gebonnen ass. D'Carine Nickels souz hannen am Auto, wéi dësen riicht an e Bam gaangen ass.





D'Carine Nickels



Zënter deem ass si geläämt vun der Broscht un. Elo ass si ugewisen op aner Leit, fir d'Liewen ze meeschteren. D'Stroossesécherheet läit dem Carine Nickels zënter hir besonnesch um Häerz a mécht drop opmierksam, dass jidderengem esou en Ongléck kéint passéieren.D'Campagne ass och op Affichen an der geschriwwener Press ze gesinn an op grousse Panneauen laanscht d'Stroossen, an leeft iwwert 2 Méint ...