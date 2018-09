En Donneschdeg de Mëtteg géint 15 Auer war d'Feier an der Rue Marthe Prim Welter ausgebrach. Et gouf kee blesséiert.

Am Himmel iwwer Lënster war en Donneschdeg am Nomëtteg op eemol eng ganz däischter Damp-Sail ze gesinn.An engem Réibau war et zu engem Feier komm. D'Isolatioun vum Daach war a Brand geroden. D'Pompjeeë ware séier op der Plaz.Am Asaz waren de CIS Jonglënster an och d'Ambulanz vu Lënster grad ewéi d'Pompjeeë vun Hiefenech-Reiland a vu Konsdref.