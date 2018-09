X

Den Tourism Innovation Award 2018 ass eng Initiative vum Ministère de l’Économie, der Direction générale du tourisme a Luxinnovation, fir Lëtzebuerg no baussen méi attraktiv ze maachen an innovativ Projeten an d’Vitrinn ze stellen.

© Marie De Decker



Ramborn, Spoticle et Spillpaz.lu sont les lauréats de la première édition du «Tourism Innovation Award» (27.09.2018)

Lors de la cérémonie de remise des prix du Tourism Innovation Award le 27 septembre 2018 au Tramsschapp à Luxembourg-Limpertsberg, la secrétaire d'État à l'Économie, Francine Closener, a récompensé les lauréats de la première édition de ce concours.

Dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur touristique «Tourisme 2022», le ministère de l'Économie a lancé en mars 2018 un appel à projets pour le «Tourism Innovation Award 2018» qui s'adressait à toutes les PME luxembourgeoises qui réalisent un projet à caractère touristique particulièrement innovant.

Composé de représentants du ministère de l'Économie, de Luxinnovation, de Luxembourg for Tourism, des Offices régionaux du tourisme, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, le jury du «Tourism Innovation Award» a sélectionné les projets gagnants dans deux catégories, chacune dotée d'une récompense de 15.000 euros.



Catégorie «Économie circulaire et développement durable»: Ramborn Cider Haff



Dans la catégorie «Économie circulaire et développement durable», le vainqueur est la société Ramborn SA avec son projet «Ramborn Cider Haff», récompensé pour son caractère exemplaire dans le domaine de l'économie circulaire. Ramborn a réussi à créer un produit touristique innovant qui rayonne largement au-delà des frontières nationales. Il présente une plus-value extraordinaire pour le Luxembourg en combinant tourisme actif, développement durable, savoir-faire artisanal et produits régionaux.



Catégorie «Smart Tourism»: Spoticle



Dans la catégorie «Smart Tourism», le lauréat est la société Spoticle SARL avec l'application «Spoticle – Location recommendations for everyone». Cette application apporte une solution innovante qui permet aux entreprises touristiques d'accéder très facilement à la digitalisation. Cet outil est facile d'usage, rapidement opérationnel et nécessite peu d'investissements financiers. Dans ce sens, il constitue une réelle plus-value pour le secteur du tourisme, détient un potentiel économique intéressant et offre de multiples domaines d'application.



«Prix du public»: Spillplaz.lu



En plus des deux prix décernés par le jury, le «Tourism Innovation Award 2018» est complété par un «Prix du public» également doté d'une récompense de 15.000 euros. Le public a désigné son projet favori parmi l'ensemble des 32 dossiers soumis dans le cadre du concours. Le lauréat est le projet Spillplaz.lu de la société Bazar. Ce site Internet et l'application mobile correspondante rassemblent, géolocalisent et mettent à disposition des utilisateurs les informations concernant toutes les aires de jeu pour enfants au Grand-Duché. Il s'agit d'une plus-value exceptionnelle pour les familles, qu'elles soient résidentes, ou en visite au Luxembourg.

La secrétaire d'État à l'Économie, Francine Closener, a déclaré: «Le Tourism Innovation Award 2018 nous permet de promouvoir le savoir-faire et l'esprit d'innovation auprès des entreprises actives de près ou de loin dans le secteur du tourisme et de stimuler ainsi la créativité et le développement de projets originaux. C'est également un moyen d'encourager de nouveaux partenariats et d'ouvrir le secteur aux nouvelles tendances. Ensemble avec nos collègues de Luxinnovation, de Luxembourg for tourism, des Offices régionaux du tourisme et des chambres professionnelles, nous souhaitons encourager les acteurs du secteur à adopter une stratégie basée sur l'innovation, afin de renforcer leur compétitivité et l'attractivité du Luxembourg en tant que destination touristique durable et de qualité.»