Wéi et heescht, wier de Conseil d'administration en Donneschdeg den Owend iwwert dës Decisioun informéiert ginn. Et wier un der Zäit fir e Changement, sou d'Begrënnung.De Jean-Paul Hoffmann hat de Fernand Weides am August 2013 an der Funktioun als Direkter vum 100,7 ofgeléist.Et bléist deemno e ganz neie Wand beim Radiosender. Virun e puer Woche scho gouf et e Wiessel beim Poste vum Programmchef. De fréiere RTL-Mataarbechter Yann Logelin huet d'Successioun vum Claude Mangen iwwerholl, deen den 1. November Direkter vum Mierscher Kulturhaus gëtt.