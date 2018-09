De Christian Oberlé gëtt neie President vun der Gesondheetskeess. De Member aus dem Direktiounskomité vun den Hôpitaux Robert Schuman gouf e Freideg de Moien am Regierungsrot als Successeur vum Paul Schmit un der Spëtzt vun der CNS designéiert.De Christian Oberlé iwwerhëlt op den 1. November nom Interim vum José Balanzategui, dee virun enger Woch als Premier Conseiller aus der CNS-Direktioun fir just ee Mount op dee Poste genannt gi war. D'Mandat vum Paul Schmit kënnt e Sonndeg op en Enn.Den zukünftege President vun der Gesondheetskeess huet 54 Joer a kann, dem Sécurité sociale-Ministère no, op eng Erfarung vu ronn 20 Joer am Spidolsmileu zréckkucken. Hie war notamment mat der Fusioun vum Kierchbierger Spidol, der Zitha an der Sainte-Marie chargéiert.

Offiziell Matdeelung

Communiqué par: ministère de la Sécurité sociale

Sur proposition du ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, le Conseil de gouvernement a décidé, dans sa séance du 28 septembre 2018, de proposer à S.A.R. le Grand-Duc la nomination de Christian Oberlé en tant que nouveau président de la Caisse nationale de santé (CNS) à partir du 1er novembre 2018. Il succédera ainsi à Paul Schmit, dont le mandat viendra à échéance le 30 septembre 2018. L'intérim du 1er au 31 octobre 2018 sera assuré par José Balanzategui, premier conseiller de direction auprès de la CNS, en tant que président faisant fonction.



Christian Oberlé, né le 13 février 1964, a fait ses études universitaires à l'Université de Liège, puis les a complétées par un Master of business administration (MBA) à l'Université de Lausanne.



Faisant valoir une expérience de presque 2 décennies dans le domaine hospitalier, Christian Oberlé fait preuve de connaissances très approfondies dans le domaine de l'assurance maladie-maternité. Il occupe actuellement les fonctions de directeur général adjoint des Hôpitaux Robert Schuman et de directeur de la Fondation Hôpitaux Robert Schuman. Tout au long de sa carrière professionnelle, Christian Oberlé a accompagné et supervisé des projets majeurs dans le domaine hospitalier comme la fusion de l'Hôpital Kirchberg, de la ZithaKlinik et de la Clinique Sainte-Marie.



Le ministre Romain Schneider tient d'ores et déjà à remercier Paul Schmit pour son dévouement tout au long de son mandat de président de la CNS et pour son engagement dans le domaine de la sécurité sociale au Luxembourg.