D'Bauere ware mat hiren Trakteren an d'Stad komm, fir op hir mësslech Situatioun opmierksam ze maachen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

X

Mat vill Getuuts: Baueremaniff um Knuedler (28.09.2018) Et Freideg de Moien hunn d'Mëllechbaueren an der Stad demonstréiert. - Onkommentéiert Andréck.

Zil war et, eng nei Berechnung vun de Produktiounskäschte vun der Mëllech virzestellen an hir Fuerderungen un de Landwirtschaftsminister weiderzeginn.Zanter 10 Joer wieren d'Käschte vun der Mëllechproduktioun a ganz Europa net méi gedeckt, bekloe sech d'Mëllechbaueren. Dausende Betriber europawäit hätte schonn opginn oder wieren an akuter Nout.D'Mëllechbauere kämpfen deemno ëm hiert Iwwerliewen.

Offiziell Annonce vun der Manif

Vorstellung der Studie für Michproduktionskosten in der Stadt Luxemburg Place Clairefontaine vor dem Landwirtschaftsministerium

Auf der Pressekonferenz werden Details zur neuen Milchkostenstudie für 2017 bekannt gegeben

Mitglieder, Interessente und Milchbauern der Luxemburger Milchbauern (L.D.B) breiten sich vor, um am 28. September 2018 mit ihren Traktoren im Centrum der Stadt auf der Place Clairefontaine zu demonstrieren. Ziel ist die neue Berechnung der Produktionskosten der Milch vorzustellen und anschließend Forderungen an unseren Landwirtschaftsminister weiter zu leiten.

Der Hintergrund: Seit rund 10 Jahren, vor allem aber seit Ablaufen des Milchquotenreglements sind die Kosten der Milchproduktion in Europa nicht mehr gedeckt. Europaweit haben Tausende Betriebe bereits aufgegeben oder sind akut in ihrer Existenz bedroht.



Die Milchviehalter kämpfen angesichts der anhaltenden Krise ums blanke Überleben!