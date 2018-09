© Olidom Multimedia

An der Avenue Lamort-Valter war e Schantjen an ee vun den Aarbechter, deen do geschafft huet, ass vun engem Auto, deen a Richtung Bech-Maacher gefuer ass, ugestouss ginn.Deen Onglécklechen ass ganz schro blesséiert ginn, et géing Liewensgefor bestoen an de Rettungshelikopter war op der Plaz, fir de Mann an d'Spidol ze transportéieren.