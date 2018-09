© Joël Detaille

CSV-Landwirtschaft/Reportage Joël Detaille



Engem wichtege Secteur, deen méi muss gehollef kréien, huet et um Freideg vun den CSV-Responsabelen zu Rued an der Gemeng Ell geheescht, wou sech d’Nord-Kandidaten zesummen mam Landes-Spëtzekandidat Claude Wiseler en Haff ugekuckt hunn.Et hätt ee konkret Virstellungen, wat alles am Agrar-Beräich am Land misst verbessert an optimiséiert ginn.

De Käschtepunkt an der Landwirtschaft ass dacks nach ëmmer ze héich an d’administrativ Prozeduren ze laang. Sou huet de Claude Wiseler d’Situatioun am Agrar-Secteur beschriwwen. D’CSV hätt awer, wéi hire Wahlslogan et scho seet, e Plang, fir Verbesserungen. Ënnert anerem gëtt et d’Iddi vun engem Kompetenzcenter, wa méiglech zu Gilsdref, wou et eng Ulafstell fir d'Bauere géing ginn.

Wichteg wier e staarke wéi onofhängege Landwirtschaftsministère an am Fall vu Regierungsverantwortung wéilt een dësen och massiv stäerken.

Och iwwert de Wee vun engem groussen Aktiounsplang, seet d’Spëtzekandidatin am Norden, d’Martine Hansen: zum Beispill misst an engem Plang "Regional Landwirtschaft" d'Relatioun Konsument-Produzent gekuckt ginn. Dat Bild géing ëmmer méi auserneeklaffen. Dat misst een zesummebréngen. Dofir sollt och schonn an der Grondschoul de Schüler erkläert ginn, wat d’Landwirtschaft konkret ass a wéi se funktionéiert.

Den Agrar-Secteur wier awer och an direktem Lien mam Naturschutz verbonnen, dofir gëllt och den Drénkwaasserschutz an d’Fuerschung am Ëmweltberäich zu den CSV-Prioritéiten. Grad wéi och d’Bio-Landwirtschaft, déi nach méi soll geföerdert ginn.